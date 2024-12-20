Хакан Фидан: Появилась историческая возможность для мира между Баку и Иреваном
Появилась историческая возможность для подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на встрече с германской коллегой Анналеной Бербок.
Он отметил, что третьи стороны должны поддерживать этот процесс справедливо и беспристрастно.
Министры также обсудили ситуацию в Сирии и Украине. Фидан заявил, что международное сообщество должно приложить совместные усилия для обеспечения постоянного прекращения огня в Газе и доставки гуманитарной помощи в палестинский анклав.
По его словам, Турция поддерживает переговорный процесс для скорейшего завершения войны между Россией и Украиной.
Источник: Report
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