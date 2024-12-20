 Хакан Фидан: Появилась историческая возможность для мира между Баку и Иреваном | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Хакан Фидан: Появилась историческая возможность для мира между Баку и Иреваном

First News Media23:25 - 20 / 12 / 2024
Хакан Фидан: Появилась историческая возможность для мира между Баку и Иреваном

Появилась историческая возможность для подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на встрече с германской коллегой Анналеной Бербок.

Он отметил, что третьи стороны должны поддерживать этот процесс справедливо и беспристрастно.

Министры также обсудили ситуацию в Сирии и Украине. Фидан заявил, что международное сообщество должно приложить совместные усилия для обеспечения постоянного прекращения огня в Газе и доставки гуманитарной помощи в палестинский анклав.

По его словам, Турция поддерживает переговорный процесс для скорейшего завершения войны между Россией и Украиной.

Источник: Report

Поделиться:
173

Актуально

Мнение

Новая дипломатическая победа: Азербайджан трансформировал Исламскую восьмерку в ...

В мире

Спасатели в Магдебурге заявили, что при наезде пострадали 60-80 человек - ФОТО - ...

Мнение

Заявления армян и дорога через Западный Зангезур

Xроника

Президент Ильхам Алиев направил письмо Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану

Политика

Хакан Фидан: Появилась историческая возможность для мира между Баку и Иреваном

Мысли, высказанные Президентом Ильхамом Алиевым в интервью Дмитрию Киселеву, остаются в центре внимания мировых СМИ

Главы МВД Азербайджана и Казахстана обсудили взаимодействие в борьбе с преступностью - ФОТО - ВИДЕО

Си Цзиньпин: «Я придаю важное значение развитию связей между Китаем и Азербайджаном»

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Сахиба Гафарова встретилась с Эрдоганом

Председательство в СВМДА перешло к Азербайджану - ОБНОВЛЕНО

Яшар Гюлер: Путь к стабильности на Кавказе лежит через мир между Баку и Иреваном

Шахину Мамедову поручено исполнение обязанностей командующего ВМС Азербайджана

Последние новости

Спасатели в Магдебурге заявили, что при наезде пострадали 60-80 человек - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 00:05

В России WhatsApp внесли в реестр организаторов распространения информации

20 / 12 / 2024, 23:59

Президент Ильхам Алиев направил письмо Мухаммаду Шахбазу Шарифу

20 / 12 / 2024, 23:40

Заявления армян и дорога через Западный Зангезур

20 / 12 / 2024, 23:31

Хакан Фидан: Появилась историческая возможность для мира между Баку и Иреваном

20 / 12 / 2024, 23:25

Президент Ильхам Алиев направил письмо Президенту Египта

20 / 12 / 2024, 22:57

Маск усомнился, что Байден жив

20 / 12 / 2024, 22:44

Президент Ильхам Алиев направил письмо Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану

20 / 12 / 2024, 22:28

Кто он - новый председатель Бакинского метрополитена? - Досье

20 / 12 / 2024, 22:14

Президент Ильхам Алиев направил письмо Масуду Пезешкиану

20 / 12 / 2024, 22:02

Мысли, высказанные Президентом Ильхамом Алиевым в интервью Дмитрию Киселеву, остаются в центре внимания мировых СМИ

20 / 12 / 2024, 21:30

Президент Ильхам Алиев назначил нового председателя «Бакинского метрополитена»

20 / 12 / 2024, 20:50

Гэри Джонс поздравил Президента Ильхама Алиева

20 / 12 / 2024, 20:45

Президент Ильхам Алиев освободил от должности председателя «Бакинского метрополитена»

20 / 12 / 2024, 20:35

СМИ: Жители Майотты освистали Макрона и потребовали его отставки

20 / 12 / 2024, 20:30

Генеральный секретарь ТРАСЕКА направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

20 / 12 / 2024, 20:25

Посольство Израиля передало гражданам Азербайджана устройства OrCam MyEye - ФОТО

20 / 12 / 2024, 20:20

Трамп захотел устроить шатдаун в США

20 / 12 / 2024, 20:15

В России пройдут Дни Азербайджана

20 / 12 / 2024, 20:10

Генпрокуратура: Гражданина Ирана, задержанного в Омане, доставят в Азербайджан

20 / 12 / 2024, 20:05
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23