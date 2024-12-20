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Посол Азербайджана в России встретился с замом Лаврова

00:02 - Сегодня
Посол Азербайджана в России встретился с замом Лаврова

19 декабря посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев встретился с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным.

Как сообщает Report, в ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, ситуации в регионе Южного Кавказа и на Ближнем Востоке.

Было отмечено успешное развитие азербайджано-российских союзнических отношений в уходящем году в политической (для справки: в 2024 году было совершено свыше 60 взаимных визитов высшего - президентского - и высокого уровней), экономической и гуманитарной сферах.

Посол Азербайджана Рахман Мустафаев проинформировал замминистра иностранных дел Михаила Галузина о позиции официального Баку по проблематике мирного договора с Арменией.

Стороны также обсудили график ближайших двусторонних контактов и визитов высокого уровня в наступающем 2025 году.

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