Депутат Милли Меджлиса предложил помиловать лиц, находящихся под следствием

В Милли Меджлисе предложено предоставить Президенту полномочия помиловать не только осужденных, но и лиц, находящихся под следствием.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Милли Меджлиса Гудрет Гасангулиев в ходе своего выступления на пленарном заседании парламента 20 декабря.

Он отметил, что в связи с этим может быть принят законопроект.

«Предлагаю принять закон об амнистии, который даст Президенту право помиловать не только осужденных, но и тех, кто находится под следствием, освободив их от ответственности», - сказал депутат.