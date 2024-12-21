ЦИК утвердил текст, форму, количество и порядок изготовления избирательных бюллетеней

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила текст, форму, количество и порядок изготовления избирательных бюллетеней.

Как сообщает Report, вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании ЦИК.

Заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов сообщил, что в связи с муниципальными выборами, назначенными на 29 января 2025 года, будет напечатан 6 млн 52 тыс. 721 избирательный бюллетень, что на 3% превышает общее число избирателей, имеющих право участвовать в муниципальных выборах.

Решение было вынесено на голосование и принято.