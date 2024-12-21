Фарид Гаибов: В Ханкенди пройдут не только местные, но и международные спортивные мероприятия

В прошлом году мы вернулись в Ханкенди, флаг Азербайджана был поднят главой государства.

Спорт также вернулся в Ханкенди и ровно год назад, 21 декабря в рамках 1/8 финала Кубка страны по футболу встретились «Карабах» и МОİК. Кроме того, в этом году был организован ультрамарафон Ханкенди-Баку.

А сегодня в Ханкенди состоялся чемпионат Азербайджана по бадминтону.

Об этом министр молодежи и спорта Фарид Гаибов сказал в интервью региональному корреспонденту АЗЕРТАДЖ в Ханкенди.

Он сообщил, что в ближайшие годы на освобожденных от оккупации территориях пройдут как местные, так и международные соревнования: «50 лет назад в Ханкенди прошел 10-й чемпионат Азербайджана. Спустя 50 лет в Ханкенди вновь прошел чемпионат Азербайджана по бадминтону. Мы планируем и в ближайшие годы проводить спортивные мероприятия в Ханкенди. Будут проведены не только местные, но и международные мероприятия. Международные состязания уже прошли в Шуше, Суговушане и Физули. Мы хотим, чтобы они стали традиционными и в ближайшие годы мы провели новые турниры», - сказал министр.