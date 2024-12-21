Маск призвал к отставке Шольца после теракта в Магдебурге

Илон Маск призвал к немедленной отставке канцлера Германии Олафа Шольца после теракта в городе Магдебург, где автомобиль совершил наезд на людей на рождественской ярмарке.

"Шольц должен немедленно уйти в отставку. Некомпетентный дурак", - оставил Маск комментарий под постом пользователя, в котором обсуждались заявления Шольца в связи с терактом.

20 декабря около 21:04 мск водитель черного BMW умышленно направил машину в людей на рождественском рынке, причем в той его части, где было много семей с детьми. Как сообщила газета Bild, не менее 11 человек погибли, до 80 пострадали. Власти Саксонии-Анхальт и Магдебурга назвали случившееся терактом.

Подозреваемый является выходцем из Саудовской Аравии 1974 года рождения. Он задержан. Мужчина арендовал автомобиль, на котором совершил наезд.