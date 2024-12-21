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Подозреваемый в наезде на толпу в Магдебурге оказался беженцем

First News Media09:10 - Сегодня
Подозреваемый в наезде на толпу в Магдебурге оказался беженцем

Подозреваемый в наезде на толпу посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге оказался беженцем, об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

Мужчину зовут Талеб А., в июле 2016 года он получил указанный статус, говорится в публикации.

По данным издания, он работает в Германии медицинским специалистом в сфере психиатрии и психотерапии.

Газета Bild со ссылкой на собственные источники уточнила, что этот человек находится в ФРГ с 2006 года, он получил вид на жительство.

Более детальные сведения раскрывает Berliner Zeitung. По его информации, водитель, подозреваемый в наезде на толпу, оказался антиисламистским активистом из Саудовской Аравии. Талеб Аль Абдулмохсен прибыл в Германию для изучения психиатрии и запросил убежище.

Вечером 20 декабря автомобиль на полной скорости врезался в толпу посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге.

Инцидент подтвердил официальный представитель правительства Саксонии-Анхальт Маттиас Шуппе, он назвал произошедшее терактом. Позднее он сообщил, что жертвами стали два человека. Число пострадавших различные издания оценивали от 60 до 80 человек, администрация города уточнила, что ранены 68 человек, из них 15 получили тяжелые травмы.

Источник: Лента.ру

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