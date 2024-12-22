Страницы успеха, вписанные в летопись развития Азербайджана в 2024 году

Президент Ильхам Алиев превратил нашу страну в признанное на глобальном уровне авторитетное государство.

Заслуги, глобальные усилия, несгибаемая воля, решительность и другие высокие личные качества Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который признан авторитетным лидером на международной арене, являются важными факторами, обеспечивающими достижения нашей страны. Деятельность главы нашего государства на международной арене превратила Азербайджан в признанное на глобальном уровне авторитетное государство.

Президент успешно отстаивает интересы Азербайджана на международном уровне, налаживая эффективное сотрудничество с многочисленными международными организациями. С 2003 года под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан укрепил позиции в Организации Объединенных Наций (ООН), Совете Европы, Организации исламского сотрудничества и других cтруктурах. В частности, лидерство Президента Ильхама Алиева в период председательства Азербайджана в Движении неприсоединения внесло важный вклад в обеспечение глобальной солидарности. Энергетическая дипломатия, определенная Президентом Азербайджана, который проводит сбалансированную и гибкую внешнюю политику, сделала нашу страну одним из основных гарантов энергобезопасности в Европе. Успешными результатами этой политики являются проекты по энергопоставкам из Каспийского моря в Европу, включая трубопроводы TANAP и TAP.

Внутренняя политика Президента Ильхама Алиева основана на принципе служения народу и повышения благосостояния. Под его руководством в стране были реализованы многочисленные проекты в области социальных реформ, повышения уровня жизни населения и развития инфраструктуры. Как и каждый год, в истекший период текущего года в экономике Азербайджана наблюдался серьезный рост, значительно снизился уровень бедности, на наших освобожденных от оккупации территориях был реконструирован ряд городов и сел, и в настоящее время этот процесс успешно продолжается.

Одним из главных приоритетов главы государства является обеспечение заботы о семьях шехидов и гази. После славной 44-дневной Отечественной войны семьям из этой категории были переданы многочисленные квартиры, дома и реализованы социальные программы. В то же время, достижения в области образования, здравоохранения и культуры отражают внимание и заботу государства о благосостоянии народа.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев - лидер со стратегическим мышлением, глубоко понимающий процессы, происходящие в международном мире. Выдвинутые им глобальные инициативы и программы превратили Азербайджан в одного из важных акторов в системе международных отношений. Глава государства выдвигает эффективные предложения для решения не только региональных, но и глобальных проблем. Шаги, предпринятые в текущем году для достижения целей устойчивого развития Азербайджана, и лидерские инициативы на международных платформах еще раз подтверждают его активность в глобальной политике. В то же время, Президент Ильхам Алиев знакомит мир с историческим и культурным наследием Азербайджана. Глава государства подчеркивает, что Азербайджан играет ведущую роль в межкультурном диалоге, возглавляет такие глобальные инициативы, как «Бакинский процесс».

Личные качества Президента Ильхама Алиева играют большую роль в его успехе. Принципиальность главы государства, гибкость в принятии решений и способность четко планировать будущее снискали ему глубокое уважение нашего народа и международного сообщества. Его личный пример, решимость и то, что он является лидером, открытым к инновациям, позволяют Азербайджану достичь высоких вершин на пути развития.

Словом, под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан добился значительных достижений как внутри страны, так и на международной арене. Можно с уверенностью сказать, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан занимает более сильные позиции в мире и в политической, и в экономической, и в культурной сферах. Эти факторы обеспечивают главе государства широкую поддержку народа.

Высокий уровень подготовки к COP29 и достигнутые глобальные результаты

Проведенная Азербайджаном 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) стала одним из самых престижных мероприятий, организованных не только в нашей стране, но и в мире в 2024 году. Тот факт, что в декабре прошлого года единогласным решением почти 200 стран проведение этого мероприятия было поручено Азербайджану, стало показателем успешной внешней политики Президента Ильхама Алиева, большого доверия к нашей стране. COP29, проведенная в объявленный в нашей стране «Год солидарности во имя зеленого мира», стала крупномасштабным мероприятием, проведенным в Азербайджане до сих пор. На его организацию и проведение ушло всего 10 месяцев, что можно считать рекордным показателем по времени. За это короткое время территория Бакинского Олимпийского стадиона была подготовлена к проведению COP29. Строительные работы по созданию Голубой зоны велись по периметру стадиона площадью 49 гектаров, а также Зеленая зона была создана на территории площадью 8 гектаров. Были приняты все необходимые меры для проведения саммита на высоком уровне, создана надлежащая инфраструктура.

Организация оказания гостям различных услуг, процесс их размещения, подготовка транспортных операций по столице, а также другие работы были выполнены оперативно и на высоком уровне. В целом, на подготовительном этапе до начала COP29, то есть до 11 ноября, было проведено свыше 100 мероприятий. Важнейшим событием COP29 стал двухдневный Саммит лидеров. Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на церемонии открытия Саммита лидеров вызвало большой интерес среди участников.

Регистрация 72 тысяч участников из 196 стран для участия в COP29, а также присутствие среди гостей 80 президентов, вице-президентов и премьер-министров стали еще одним доказательством доверия к нашей стране, а также активной роли, которую она играет на международной арене. Достойно приняв COP29, Азербайджан должным образом оправдал доверие, оказанное этому престижному мероприятию. Доказательством тому являются отзывы гостей об организации форума на высоком уровне, а также важные решения, принятые в Баку.

Решения, принятые по итогам COP29, представляют исключительное значение для будущего человечества, еще раз продемонстрировали лидерские способности и международный авторитет Азербайджана. Официальный Баку мобилизовал все силы для того, чтобы завершить двухнедельное заседание, посвященное глобальным климатическим изменениям, принятием решений, ожидаемых странами мира, в частности, развивающимися государствами. Азербайджан успешно справился с мероприятием, еще раз продемонстрировав организационные способности высокого уровня в этой сфере. Принятие участниками конференции решения об объявлении Азербайджану официальной благодарности за высокий уровень организации COP29 является ярким тому свидетельством. К примеру, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в заявлении в связи с мероприятием сказал, что соглашение, достигнутое на СОР29, наряду с тем, что закладывает основу для будущих шагов в борьбе с изменением климата, а также является жизненно важным для поддержания цели сохранения глобального потепления на уровне 1,5°C.

Одним из наиболее важных решений, принятых на COP29, является соглашение о Бакинской финансовой цели (BFG) - нового обязательства по ежегодному обеспечению развивающихся стран 1,3 млрд долларов климатического финансирования. Основная задача Бакинской финансовой цели состоит в том, чтобы взять на себя инициативу по мобилизации не менее 300 млрд долларов ежегодно для развивающихся стран к 2035 году. Успех в реализации главного приоритета Председательства COP29 связан со значительным увеличением объема финансирования по сравнению с предыдущей целью по финансированию климата в размере 100 млрд долларов, что откроет путь для нового потока глобальных инвестиций.

Кроме того, впервые с 2015 года статья 6 Парижского соглашения была полностью введена в действие на COP29. Достижение соглашения в связи с этим вопросом было одним из главных приоритетов Председательства COP29.

Одним из главных достижений COP29 стала полная институционализация Фонда для возмещения потерь и ущерба, который был выдвинут в качестве инициативы в 2022 году и предполагающий финансовую помощь странам, наиболее подвергшимся последствиям изменения климата. Планируется, что Фонд начнет полноценно работать в 2025 году. Объем средств, обещанных странами в Фонд для возмещения потерь и ущерба, превышает 730 млн долларов. Решение проблем, вызванных последствиями изменения климата в малых островных государствах, Президент Азербайджана Ильхам Алиев определил как один из приоритетов Председательства COP29. С этой точки зрения начало работы Фонда для возмещения потерь и ущерба стало крупным успехом Председательства COP29.

В соответствии с другим решением, принятым по итогам COP29, создана Бакинская дорожная карта адаптации по документу «Глобальная адаптационная цель». Кроме того, решением COP29 была принята 10-летняя обновленная Лимская рабочая программа по гендерным вопросам. Все это свидетельствует о том, что цели COP29 были достигнуты и Азербайджан создал положительный прецедент для успеха будущих COP. Одним словом, принятые в Баку решения можно считать поворотным моментом в борьбе с глобальным изменением климата.

Успехи внешней политики Азербайджана

В завершающемся году Азербайджан успешно продолжил свою многовекторную внешнюю политику. В результате целенаправленной политики, выдвинутых инициатив и стратегических шагов Президента Ильхама Алиева позиции нашей страны на международной арене еще более укрепились. Азербайджан стал важным партнером в региональном и глобальном пространстве, углубляя сотрудничество с различными международными организациями.

Визиты, встречи Президента Ильхама Алиева в зарубежные страны и подписанные в этом контексте документы сыграли важную роль в достижении этих успехов. Так, договоренности в энергетической, транспортной и инвестиционной сферах еще больше увеличили потенциал глобального партнерства Азербайджана.

Глава государства совершил свой первый в этом году визит в зарубежную страну для участия в Мюнхенской конференции по безопасности 16-18 февраля. В ходе трехдневного визита Президент Азербайджана провел 24 встречи. Проведение этих встреч именно по обращениям противоположных сторон является показателем растущего авторитета Азербайджана в системе международных отношений и принятия его инициатив в глобальном масштабе. В ходе встреч обсуждались мирные инициативы Азербайджана, роль в энергетической безопасности и международное сотрудничество. Одной из таких встреч является двусторонняя встреча с премьер-министром Армении, на которой обсуждались вопросы переговоров по мирному договору, нормализации отношений, делимитации границ между двумя странами. Визит Президента Ильхама Алиева в Мюнхен имел важное значение для укрепления позиций азербайджанской дипломатии на мировом уровне.

После визита в Германию Президент Азербайджана 18-19 февраля совершил визит в братскую Турцию. Встречи Президента Ильхама Алиева с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках визита имели важное значение для дальнейшего укрепления стратегического союзничества и братских отношений. Подписанные в ходе визита документы еще больше укрепили стратегический характер азербайджано-турецкого сотрудничества. Создание Турецко-азербайджанского университета способствует подготовке молодых кадров, повысив отношения в сфере образования на новый уровень. Соглашения о сотрудничестве в сфере ветеринарии и устранении двойного налогообложения позволили расширить сотрудничество в экономической и сельскохозяйственной сферах и упростить торговые связи.

На встрече Президента Азербайджана с Президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся 22 апреля в ходе рабочего визита в РФ по приглашению главы российского государства, были обсуждены вопросы экономического сотрудничества между двумя странами, транспортные коридоры, региональная безопасность и другие стратегические вопросы, представляющие взаимный интерес. Словом, результаты визита в Россию были важны с точки зрения придания нового импульса существующему сотрудничеству между двумя странами.

В целом в течение года Президент Азербайджана Ильхам Алиев дважды совершил визиты в Германию, дважды в Турцию, дважды в Казахстан, трижды посетил Россию, Египет, Пакистан, Великобританию, Узбекистан, Италию и Кыргызстан.

В ходе этих визитов между Азербайджаном и этими государствами были подписаны важные документы в политической, торгово-экономической, коммуникационной, культурной, научно-образовательной и других сферах, были обсуждены шаги, предпринятые нашим государством в направлении обеспечения мира на Южном Кавказе и геополитическая роль нашей страны. Президенту Азербайджана в городе Казань была вручена высшая государственная награда Татарстана – орден Дуслык, в Бишкеке – орден Чингиза Айтматова. Эти награды являются наглядным подтверждением успехов главы нашего государства в международных отношениях и вклада в межрегиональное сотрудничество, развитие межкультурного диалога, продвижение гуманистических ценностей, выражение большого уважения на международном уровне.

Президентские и парламентские выборы: очередной показатель высокого доверия народа

Бесспорно, президентские и парламентские выборы являются одними из самых запоминающихся событий текущего года. Уверенная победа Президента Азербайджана Ильхама Алиева на выборах еще раз продемонстрировала доверие, любовь нашего народа к своему Лидеру. Итоги этих выборов еще раз подтвердили веру и доверие не только нашего народа, но и международной общественности к главе нашего государства, его авторитет в мировом масштабе, а также тот факт, что он является Лидером, вносящим вклад в мир и безопасность не только внутри страны, но и в глобальном масштабе. Об этом также свидетельствуют поздравительные письма, адресованные главе государства руководителями ведущих стран мира сразу после выборов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в поздравительном послании, адресованном главе нашего государства, отметил: «То, что братский азербайджанский народ вновь избрал Вас лидером, считаю, является большим достижением не только с точки зрения не имеющих аналога отношений между нашими странами, но и установления мира и стабильности, в которых наш регион нуждается на протяжении многих лет».

Президент России Владимир Путин подчеркнул в своем письме: «Результаты голосования в полной мере подтверждают Ваш высокий политический авторитет, всенародную поддержку проводимого Вами курса по ускоренному социально-экономическому развитию Азербайджана и укреплению его позиций на мировой арене».

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в поздравительном послании отметил, что под руководством Ильхама Алиева Азербайджан достигнет новых свершений во всех начинаниях государственного строительства. Он подчеркнул, что на протяжении последних лет китайско-азербайджанские отношения отличаются примерностью и стабильностью своего развития. Создается политическое доверие высокого уровня, продвигается совместная инициатива «Один пояс, один путь», наблюдается тесное взаимодействие в международных делах.

Другие главы государств и правительств - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Туркменистана Сардар Бердымухамедов, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Италии Серджио Маттарелла и председатель Совета министров Джорджия Мелони, Король Иордании Абдалла II ибн Аль-Хусейн, Президент Израиля Ицхак Герцог, Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис, Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, Президент Республики Корея Юн Сок Ёль, Президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Японии Фумио Кишида, Президент Болгарии Румен Радев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан , Президент Никарагуа Даниэль Ортега Сааведра, Президент Сербской Республики Боснии и Герцеговины Милорад Додик, сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, Президент Джибути Исмаил Омар Гелле, Президент Бангладеш Мохаммед Шахабуддин, Король Малайзии Его Величество Султан Ибрагим, Президент Венесуэлы Николас Мадуро, Президент Индонезии Джоко Видодо, Король Таиланда Маха Вачиралангкорн, Президент Мозамбика Филипе Хасинто Ньюси, Президент Ирака Абдель Латиф Джамал Рашид, Президент Южно-Африканской Республики Матамела Сирил Рамапоса и другие в своих поздравительных посланиях выразили уверенность, что под руководством Президента Ильхама Алиева государство и народ Азербайджана и впредь будут вносить свой вклад в решение вызовов в мире посредством диалога и консенсуса.

В поздравительных письмах руководителей международных организаций была также отмечена убедительная победа главы нашего государства на выборах. Из мыслей, изложенных в этих поздравительных посланиях, также ясно, что руководители ведущих стран и организаций мира высоко ценят Президента Ильхама Алиева как решительного, дальновидного лидера, который ставит интересы своего народа превыше всего, постоянно работает на благо своей страны, а также государственного деятеля, влияющего на происходящие на международной арене процессы, и желают сотрудничать с ним и в будущем.

Одним из значимых политических событий года стало проведение внеочередных выборов в Милли Меджлис 7-го созыва. Эти выборы стали первыми парламентскими выборами после освобождения Карабаха и Восточного Зангезура от оккупации. Таким образом, впервые в Азербайджане парламентские выборы состоялись на всей территории нашей страны, включая наши регионы, освобожденные от оккупации. В независимой истории Азербайджана проведение выборов, охватывающих все наши территории, является историческим событием. Эти выборы также оказались в центре внимания международной общественности из-за их свободного и прозрачного, демократического и организованного характера.

Успехи, достигнутые в экономической и социальной сферах

Одним из основных факторов, обуславливающих рост авторитета Азербайджана на международной арене, является сильная экономика страны. Образно говоря, сильная экономика является залогом того, что Азербайджан является гарантом проведения политики в соответствии с национальными интересами, наша страна имеет авторитет в регионе и мире, является инициатором и участником всех глобально значимых транспортных и энергетических проектов. Успехи, достигнутые в экономической сфере и социальной жизни под руководством Президента Ильхама Алиева, являются одной из ярких страниц летописи развития Азербайджана в 2024 году.

Одним из шагов, обеспечивших экономическое и социальное развитие в текущем году, стал состоявшийся в январе визит главы государства в Лянкяранский и Нефтчалинский районы. В ходе визита глава государства ознакомился с деятельностью ряда предприятий, принял участие в вводе в эксплуатацию систем водоснабжения, являющейся одной из главных социальных проблем.

Одним из важных социально-экономических событий в нашей стране в этом году стала закладка фундамента Ширванского оросительного канала, который будет реконструирован в Гаджигабульском районе. Фактически канал будет отстроен заново, и, таким образом, тысячи людей получат пользу от этого проекта. Протяженность 120-километрового канала будет увеличена вдвое и превысит 200 километров. Новый проект охватит 230 тысяч гектаров посевных площадей. Большую их часть составят новые орошаемые посевные площади. Если раньше этот канал охватывал 8 районов, то теперь он охватит 10 районов и последней его точкой будет озеро Гаджигабул. Озеро Гаджигабул уже более 10 лет как полностью высохло. После ввода в строй канала заполнится и озеро, что очень положительно скажется на природе. Это еще раз показывает, что основной целью реализуемых в Азербайджане инфраструктурных проектов является обеспечение стремительного развития нашей страны, повышение благосостояния людей, в частности, создание условий для занятости людей, проживающих в регионах.

Ожидания, связанные с экономикой Азербайджана, достигнутые результаты и экономические показатели в нынешнем году оправдали прогнозы главы государства. Президент Ильхам Алиев, коснувшись этого вопроса в ходе выступления на совещании, посвященном экономическим проблемам, подчеркнул, что темпы экономического роста в Азербайджане опередили темпы экономического развития во многих развитых странах. Благодаря политике, проводимой главой государства, экономический рост за 11 месяцев 2024 года составил 4,1 процента, в том числе ненефтяной сектор увеличился в 6,4 процента. Стратегические валютные ресурсы страны превысили 72 миллиарда долларов США. Прямой внешний государственный долг Азербайджана составил всего 7,3 процента валового внутреннего продукта (ВВП). Это свидетельствует о том, что действия, предпринятые в области диверсификации экономики страны, и политика продуманных реформ приносят свои плоды.

Осуществляются многочисленные поощряющие проекты для привлечения иностранных инвестиций в нашу страну, в частности, в ненефтяной сектор. В наших традиционных промышленных центрах, промышленных парках открываются новые предприятия. Одновременно на освобожденных землях, в Агдамском и Джебраильском районах создаются новые промышленные парки.

Президент Ильхам Алиев, подчеркнув, что основная цель заключается в постоянной диверсификации экономики Азербайджана и усовершенствовании модели устойчивого развития, сказал, что «мы делаем и будем делать все возможное для улучшения благосостояния наших граждан».

Все это свидетельствует о том, что модель экономического развития Азербайджана уже утвердила себя в мире. Азербайджан, опираясь на собственные ресурсы, создал независимую экономику и ни от кого не зависит. Экономическая независимость естественно открыла большие возможности для нашей страны в международной плоскости, так будет и впредь.

Работа, проделанная в области реализации I Государственной программы по Великому возвращению

К основным задачам, стоящим перед Азербайджанским государством, относятся разминирование освобожденных от оккупации территорий, реконструкция городов и сел, расселение населения на основе I Государственной программы по Великому возвращению, создание социально-экономической инфраструктуры в этих регионах. Работа в этом направлении и в этом году осуществлялась качественно и высокими темпами. Президент Ильхам Алиев в ходе регулярных поездок в Карабах и Восточный Зангезур знакомился с восстановительно-созидательной работой, принимал участие в открытии населенных пунктов, важных инфраструктурных объектов, церемониях закладки фундамента.

Свою первую поездку на освобожденные от оккупации территории глава государства совершил 26 февраля 2024 года в город Ходжалы. Здесь Президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности района, затем заложил фундамент Мемориала Ходжалинского геноцида в городе Ходжалы, вместе с жителями ознакомился с ходом осуществляемых в городе строительных работ.

Президент Ильхам Алиев и прибывший в Азербайджан с визитом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 12 марта побывали в Физулинском районе. В ходе ознакомления с генеральным планом города Физули главы государств были проинформированы о том, что до 2040 года планируется довести административную территорию города Физули до 1943 гектара, а численность населения - до 50 тысяч человек. Президенты Азербайджана и Казахстана приняли участие в церемонии открытия построенного в Физули Центра детского творчества имени Курмангазы. Президенты также были проинформированы о строительстве в Физули Центральной районной больницы. Отмечалось, что в строительстве новой больницы на 180 коек, примет участие также казахстанская компания BI Group.

Наряду с Узбекистаном и Казахстаном к реконструкции освобожденных от оккупации территорий Азербайджана активно подключился также Кыргызстан. Так, 25 апреля Президент Ильхам Алиев и Президент Садыр Жапаров заложили фундамент Хыдырлинской сельской полной средней школы Агдама. Эта школа строится по инициативе Президента Кыргызстана.

10 мая - в день 101-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева Президент Ильхам Алиев также совершил поездку на освобожденные от оккупации земли. В ходе этой поездки глава государства принял участие в открытии комплекса Кёнделенчайского водохранилища в Физулинском районе, первого тоннеля построенного на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша, бани «Ширин су» в Шуше, мечети Мамайы, заложил фундамент подлежащего строительству в городе третьего жилого комплекса и поселка Туршсу.

Открытие первого жилого комплекса в Шуше и встреча с переселившимися в город жителями сделали эту поездку еще более знаменательной. На встрече было отмечено, что на основании графика переселения в первый жилой комплекс на первоначальном этапе переселены 20 семей или 88 человек. В жилом комплексе, состоящем из двадцати трех зданий, - 450 квартир. Глава государства, встретившись с семьями, первыми переселившимися в Шушу, вручая жителям ключи от квартир, сказал: «Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы станут одними из красивейших мест не только в Азербайджане, на Кавказе, но и в мире - самыми современными, самыми благоустроенными, самыми красивыми. Природа, живописные панорамы этих мест, зеленые массивы, родники дополняются современными зданиями, которые одновременно строятся в традиционном стиле. Создается такой красивый город, которым, я уверен, будет гордиться каждый из нас, каждый азербайджанец».

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Сус Лачинского района, встретился с переселившимися в село жителями. В селе Сус построены около 60 индивидуальных домов, возведены средняя школа на 132 ученических места, детский сад на 50 мест. Глава государства принял участие в открытии малых гидроэлектростанций «Забух» и «Гарыгышлаг» в Лачинском районе.

Отметим, что в соответствии с I Государственной программой по Великому возвращению на сегодняшний день в городе Лачин расселились 552 семьи, пришел конец тоске по Родине 2031 лачинца. Одновременно на основе Госпрограммы было обеспечено переселение в село Сус 59 семей (214 жителей), а в село Забух - 217 семей (823 жителей).

Президент Ильхам Алиев, совершив 18 мая поездку в Восточный Зангезур, заложил фундамент сел Беюк Мерджанлы, Кархулу, Сарыджаллы и Машанлы Джебраильского района, поселка Миндживан Зангиланского района, принял участие в открытии гидроэлектростанций «Зангилан» и «Шайыфлы».

Отметим, что до 2040 года в поселке Миндживан планируется строительство 630 индивидуальных домов и жилых зданий для 9088 человек. Построенные на государственной границе Азербайджана с Ираном - на реке Араз гидроузлы «Худаферин» и «»Гыз Галасы» возведены с целью производства электроэнергии и орошения. Эти гидроузлы сыграют особую роль как в обеспечении населенных пунктов электроэнергией, так и орошении посевных площадей.

Спустя десять дней глава государства вновь совершил поездку на наши освобожденные от оккупации территории, заложил фундамент сел Тагибейли, Гюллюджа, Немирли и Шотланлы Агдамского района. Затем Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в 15 зданиях, состоящих из 180 квартир, в Ходжалы, встретился с переселившимися в город жителями, вручил им ключи от квартир.

Очередная поездка Президента Ильхама Алиева на освобожденные от оккупации территории состоялась 2 сентября в Кяльбаджарский район. Глава государства принял участие в открытии гидроэлектростанции (ГЭС) «Юхары Венг» мощностью 22,5 МВт, расположенной на реке Тертер. Эта станция, построенная в соответствии со стратегией, направленной на превращение освобожденных от оккупации территорий в зону зеленой энергии, является самым крупным источником зеленой энергии, созданным в регионе после нашей Победы в Отечественной войне.

В рамках данной поездки глава государства заложил фундамент второго жилого комплекса и административного здания в городе Кяльбаджар, а также поселка Истису, ознакомился с ходом строительных работ в жилом комплексе на 524 семьи, принял участие в открытии завода минеральных вод «Истису», подстанции «Истису» на 110/35 кВ, малой гидроэлектростанции (МГЭС) «Зар» мощностью 4,3 МВт и МГЭС «Тоганалы» мощностью 4,1 МВт, встретился с жителями района.

В ходе каждой поездки Президента Азербайджана в Карабах и Восточный Зангезур закладывается фундамент новых предприятий, открываются построенные. В этом контексте запомнилась и очередная поездка главы государства в Карабах 19-20 сентября. Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Эйвазханбейли Агдамского района, ознакомился с работами, проделанными в селе Кенгерли и Агдамском промышленном парке, принял участие в церемониях открытия новых заводов. Цель создания данного парка заключается в возрождении освобожденных от оккупации территорий, реализации промышленного потенциала Карабаха, поддержке предпринимательства, повышении занятости населения.

20 сентября - в День государственного суверенитета Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия после ремонта Карабахского университета и студенческого общежития этого высшего учебного заведения в городе Ханкенди, встретился с преподавателями и студентами университета.

3 октября в ходе поездки в Джебраильский район Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством индивидуальных домов и социальных объектов в селе Хоровлу, принял участие в открытии здания полной средней школы имени Мехди Мехдизаде на 960 ученических мест в городе Джебраил.

Глава государства также в городе Джебраил заложил фундамент комплекса по производству безалкогольных напитков ООО «Азерсун Холдинг», фабрики по производству племенных яиц предприятия «Хиджаз гушчулуг» в районе, новых предприятий в Промышленном парке «Экономическая зона Аразская долина».

Посетив в рамках данной поездки также Зангиланский район, Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра цифрового управления Зангиланской электросети, гидроэлектростанции «Сарыгышлаг», заложил фундамент пятого и шестого жилых комплексов, ознакомился со строительством 104-квартирного жилого комплекса и комплекса отдыха в городе Зангилан.

4 октября - в День города Джебраил Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии жилого комплекса, построенного в районном центре, вручил жителям, переселившимся в новые дома, ключи от квартир. Отметим, что в 33 пяти- и четырехэтажных жилых зданиях, построенных в этом комплексе общей площадью 7,9 гектара, - 712 квартир.

Как видно на освобожденных от оккупации территориях высокими темпами продолжается восстановление городов и сел. Эти работы, требующие гигантских средств и сил, Азербайджан осуществляет за счет собственных возможностей. В ближайшие три года в рамках I Государственной программы по Великому возвращению планируется переселение в Карабах и Восточный Зангезур 140 тысяч человек. Данный факт служит еще одним наглядным показателем приумножения экономического могущества нашей страны. В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, наряду с переселенными туда бывшими переселенцами, живут в целом около 30 тысяч человек, участвующих в реализации проектов, осуществляемых в этих регионах, а также выполняющих служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, работающих в возобновивших свою деятельность медицинских, образовательных, культурных, туристических, промышленных, энергетических учреждениях.

Встречи, повышающие интерес международных акторов к Азербайджану

Нынешний год был примечателен и количеством высокопоставленных гостей, приехавших в Азербайджан, и многообразие стран, которые они представляли. Так, с начала года по сегодняшний день Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял около 200 иностранных гостей, из которых более 50 - президенты, премьер-министры и руководители международных организаций. Эти цифры сами по себе демонстрируют, насколько высок интерес к Азербайджану в международном мире. Вопросы, обсуждаемые на встречах, охватывают практически все сферы жизни. Среди гостей были представители стран, которые хотят установить партнерские отношения с нашей страной или намерены углубить нынешнее сотрудничество. Одновременно это показатель того, насколько диверсифицированы международные отношения Азербайджана. Именно поэтому представители зарубежных стран заинтересованы в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном.

Усиление роли Азербайджана в международном масштабе под руководством Президента Ильхама Алиева, поддержка им стран, страдающих от колониализма и развивающихся малых островных государств, а также его вклад в развитие отношений между тюркскими государствами существенно усилили позиции нашей республики на мировой арене. Сегодня потенциал возобновляемой энергии нашей страны, ее расположение на стыке транспортных коридоров с Востока на Запад, ее имидж надежного партнера, а также тот факт, что слово Президента Ильхама Алиева так же ценно, как и его подпись, побуждают международных акторов расширять сотрудничество с Азербайджаном. Конечно, важную роль здесь играют и шаги, предпринимаемые нашей страной для обеспечения мира и стабильности в регионе. Присутствие среди гостей, встретившихся с Президентом Азербайджана, представителей международных бизнес-корпораций и бизнесменов, свидетельствует об экономическом росте и здоровой инвестиционной среде в Азербайджане.

Важные международные мероприятия, проведенные в Азербайджане

В этом году в Азербайджане было проведено 130 международных мероприятий. Если эти важные мероприятия классифицировать по темам, то получается следующий результат: 27 международных мероприятий было организовано на политические темы, 24 на экономическую, 41 были в области науки, образования и культуры, 19 - экологии, 12 - спорта и 7 - здравоохранения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимал участие в большинстве этих мероприятий.

На прошедших в Баку 10-й встрече министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 2-й встрече министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике наряду с Азербайджаном и Евросоюзом были представлены 23 страны, 6 международных организаций, 44 компании. Выступая на мероприятии, глава государства рассказал о предстоящих важных задачах в сфере зеленой энергетики. В рамках мероприятия были подписаны важные документы в сфере зеленой энергетики.

Международный центр Низами Гянджеви, который исследует пути решения глобальных проблем и информирует об этом мировое сообщество, уже стал важной глобальной платформой. В результате интерес к мероприятиям, организуемым центром, возрастает с каждым годом. Одним из таких мероприятий стал 11-й Глобальный Бакинский форум под эгидой Президента Азербайджана и организованный Центром в нынешнем году на тему «Восстановление раздробленного мира». Форум, в церемонии открытия которого принял участие глава государства, посетили более 350 гостей из более чем 70 стран. На форуме были рассмотрены факторы, угрожающие новому мировому порядку, в том числе вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира в разделенном мире, обсуждены пути решения актуальных вызовов, а также затронуты конфликты и глобальные угрозы, сотрясающие мир, в том числе проблемы климата, пищевой и ядерной безопасности.

Глава государства в своих глубоко содержательных выступлениях на международном форуме «COP29 и зеленое видение для Азербайджана», проходившем в Университете АДА, VI Всемирном форуме межкультурного диалога «Диалог ради мира и глобальной безопасности» в Бакинском конгресс-центре, и на церемонии открытия VII Международного музыкального фестиваля «Харыбюльбюль» и мероприятия, посвященного объявлению города Шуша культурной столицей исламского мира 2024 года на Джыдыр дюзю рассказал о вкладе Азербайджана в усиление солидарности во имя зеленого мира, решение посредством диалога современных вызовов в мире, о том, что национальная модель мультикультурализма является примером для всего мира.

Для пропаганды успехов Азербайджана на широком географическом пространстве, в нынешнем году были проведены имеющие важное значение международные выставки. Президент Ильхам Алиев и прибывший с визитом Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомились с XVII Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставкой Caspian Agro и XXIX Азербайджанской международной выставкой пищевой промышленности InterFood Азербайджан в Бакинском Экспо-центре.

Одними из важных событий года стали 29-я Международная выставка «Нефть и газ Каспия» – «Caspian Oil & Gas» и 12-я Каспийская международная выставка «Энергетика и зеленая энергия» – «Caspian Power», прошедшие в Экспо-центре в рамках Бакинской энергетической недели. Выступая на официальной церемонии открытия выставок, Президент Ильхам Алиев выразил свое мнение о приоритетах повестки дня зеленой энергетики Азербайджана.

Одним из важнейших международных событий стало состоявшееся в Шуше неформальное заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ). Это была первая встреча ОТГ на высоком уровне, проведенная на освобожденной азербайджанской земле – в Карабахе. На состоявшемся неформальном саммите глав государств ОТГ приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев. В рамках мероприятия была подписана «Карабахская декларация неофициального саммита Организации тюркских государств».

Особо следует отметить еще одно международное мероприятие, состоявшееся в Шуше, – II Глобальный медиафорум. Президент Ильхам Алиев, принявший участие в форуме, посвященном теме «Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией», ответил на вопросы. Форум, в котором приняли участие более 150 иностранных гостей из примерно 50 стран, в том числе представители информационных агентств почти 30 стран, 3 международных организаций и 82 медиа-структур, сыграл роль совместной дискуссионной.

Одними из международных мероприятий, организованных Азербайджаном, стали 5-я юбилейная Азербайджанская международная выставка обороны ADEX-2024 и 14-я Международная выставка средств внутренней безопасности, охраны и спасения Securex Caspian, с которыми ознакомился Президент Ильхам Алиев.

Эти мероприятия свидетельствуют о том, что Азербайджан, уже ставший одним из главных акторов в мире, уверенно движется к целям, которые он поставил в этом направлении.

Основные факторы для достижения успехов - единство и гармония в обществе

Основными факторами для достижения успехов во всех сферах жизни в Азербайджане являются единство народа и власти, укрепление сформировавшегося в общественном сознании идеологии азербайджанства, гармония. В этом аспекте 2024 год можно считать началом новой эпохи в жизни азербайджанского общества. Наш народ вступил в новую эпоху с высоко поднятой головой, потому что каждый достойно выполнил поставленные перед ним задачи. Позитивный климат, сложившийся в нашем обществе, является одним из основных факторов укрепления государства. Высоко оценивая этот фактор, Президент Ильхам Алиев сказал: «Источником всех достижений являются азербайджанский народ, его доверие ко мне и способность объединиться вокруг единой цели. Мы действительно доказали всему миру, что мы – великий народ, что мы сами являемся вершителями своей судьбы, сами, без чьей-либо помощи решаем проблемы, стоящие перед страной, и решаем их основательно».

Именно поэтому сегодня Азербайджан является страной стабильности, безопасности, мира и экономического развития. Основой всего этого является поддержка народом своего государства и проведение государством политики, соответствующей национальным интересам. В своих выступлениях глава государства также заявляет, что гарантом стабильности в нашей стране является азербайджанский народ и политика государства.

Атмосфера толерантности, существующая сегодня в независимом Азербайджане, известном как сильное и влиятельное государство в международном мире, является также примером для стран мира. Идеология и принципы азербайджанства давно утвердились в нашей стране. Эта идеология создала основу для того, чтобы представители разных народов и конфессий жили в условиях взаимопонимания и согласия в нашей республике и вместе трудились ради будущего страны. Все народы Азербайджана живут единой, дружной семьей. Как отметил Президент, солидарность азербайджанского народа является одним из наших главных успехов.

Сегодняшняя стабильность в нашей стране, гармония внутри общества и отношения между государством и обществом основаны на национальном и нравственном единстве. Этот союз основан на таких ценностях, как гражданственность, светскость, толерантность, мультикультурализм, патриотизм и справедливость. Бесспорно, это единство и согласие еще больше укрепила Карабахская Победа. Президент Азербайджана сказал по этому поводу: «Те, кто хочет разрушить наше единство, не добились и никогда не добьются успеха, как бы они ни старались, потому что всех нас объединяет одна общая цель».

Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что в нашей стране сформировалась азербайджанская модель, основанная на прочном общественно-политическом единстве, солидарности и гармонии. Эта модель вносит большой вклад в укрепление государственной независимости Азербайджана, демократический и экономический прогресс.

Отметим, что 2024 год войдет в историю как год всестороннего прогресса и успехов Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева. Достигнутые в социально-экономической сфере внутри страны достижения, растущее влияние на международной арене, восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях еще раз продемонстрировали эффективность азербайджанской модели развития.