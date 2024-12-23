Президент: Азербайджан – одно из уникальных мест, где сливаются различные цивилизации

Азербайджан — одно из уникальных мест, где сливаются различные цивилизации, где на протяжении веков процветают национально-культурная мозаика и атмосфера толерантности, представители различных национальностей и вероисповеданий сосуществуют в мире, безопасности, взаимном доверии и уважении. Мы гордимся этими ценностями и бережно относимся к ним как к национальному достоянию.

Об этом говорится в поздравительном послании Президента Азербайджана Ильхама Алиева Папе Римскому Франциску по случаю Рождества.

Глава государства отметил, что будучи неотъемлемой частью азербайджанского общества, христианская община отмечает этот праздник, как всегда, с особым энтузиазмом и воодушевлением, что является ярким свидетельством этнического и культурного разнообразия и богатых традиций мультикультурализма, царящих в нашей стране.

«Неслучайно сохранение дружбы народов, межконфессионального согласия, традиций мультикультурализма и толерантности в рамках политики, проводимой азербайджанским государством, - это, прежде всего, естественный образ жизни нашего народа», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев в послании.

Источник: АЗЕРТАДЖ