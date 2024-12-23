Азербайджан и Сербия активизируют работу по открытию прямого авиасообщения.

Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Марко Джурич на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

«Мы обсудили укрепление отношений между нашими народами и содействие туристическим поездкам. В этом контексте мы активизируем усилия по открытию прямого авиасообщения между Сербией и Азербайджаном», — отметил Джурич.

Источник: Report