В Баку обсуждены меры по приведению ВС Азербайджана под стандарты турецкой армии - ФОТО - ВИДЕО

Стратегическое партнерство между Азербайджаном и Турцией играет особую роль в обеспечении мира и стабильности в регионе.

Об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов на встрече с командующим Сухопутными войсками Турции генералом армии Сельчуком Байрактароглу, сообщает пресс-служба Министерства обороны АР.

На встрече была отмечена важность реализации надлежащих мер, связанных с исполнением Шушинской декларации, отражающей дружественные отношения глав двух государств.

С.Байрактароглу отметил, что заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня имеет важное значение для обеспечения слаженности между армиями двух стран.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития двустороннего сотрудничества в военной и военно-образовательной областях, а также по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Затем Байрактароглу встретился с первым замминистра обороны - начальником Генштаба ВС Азербайджана генерал-полковником Керимом Велиевым.

В ходе переговоров была подчеркнута важность проведения совместных учений в повышении профессионализма военнослужащих обеих стран и обмене опытом. Стороны обсудили текущее состояние военного сотрудничества и другие вопросы.

Затем прошла встреча турецкой делегации во главе с Байрактароглу с советником министра обороны Азербайджана генерал-полковником Бахтияром Эрсаем, на переговорах с которым был проведен обмен мнениями о мерах по приведению Азербайджанской армии в соответствие с моделью Вооруженных сил Турции.