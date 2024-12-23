Глава МИД Азербайджана и премьер Сербии обсудили перспективы экономических связей

Перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Сербией были обсуждены на встрече главы азербайджанского МИД Джейхуна Байрамова с сербским премьер-министром Милошем Вучевичем в Белграде.

По сообщению пресс-службы МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены в числе прочего также и вопросы региональной и международной безопасности.

Отмечалось, что межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству является важной площадкой для дальнейшего расширения сотрудничества двух стран.

Было выражено удовлетворение нынешним состоянием энергетического сотрудничества, отмечена важность развития связей в сфере производства и экспорта альтернативной энергии.

Также была выражена взаимная заинтересованность в реализации совместных проектов в сфере туризма и в связи с этим в создании прямого авиасообщения.

https://mfa.gov.az/az/news/no50724