ТӘBIB о пластических хирургах с фальшивыми дипломами

Исполнительный директор ТӘBIB Вугар Гурбанов на пресс-конференции о результатах 2024 года и планах на 2025 год высказался о пластических хирургах с фальшивыми дипломами.

«Правила приема на работу в ТӘBIB регулируются его внутренними процедурами. Мы основываемся на требованиях законодательства. Учитываются выбор специализации врачей, результаты сертификации. Пластические операции не включены в обязательное медицинское страхование. Эти процедуры могут быть выполнены на платной основе. Наши нанимаемые хирурги - пластические хирурги, соответствующие законодательству Азербайджана», - заявил В.Гурбанов, общаясь с представителями азербайджанских СМИ.

Вугар Гурбанов отметил, что может отвечать только на вопросы, касающиеся больниц, подчиненных ТӘBIB: «Все случаи смерти в больницах, подчиненных ТӘBIB, расследуются тщательно. Для этого в системе ТӘBIB действует комиссия по расследованию смерти».

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