Президент: Все, что потребуется для развития спорта в следующем и последующие годы, будет сделано

Наши спортсмены всегда радуют азербайджанский народ своими победами. Конечно, все, что потребуется для развития спорта в следующем и последующие годы, будет сделано. Потому что политика Азербайджанского государства в этом направлении очень открытая, однозначная и проводится на протяжении многих лет.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев в ходе своего выступления на церемонии, посвященной спортивным итогам 2024 года.

Отметив, что спорт является неотъемлемой частью жизни нашего общества, глава государства заявил, что фактор спорта имеет очень большое значение, особенно в воспитании молодого поколения и привитии ему патриотических чувств.

Источник: АЗЕРТАДЖ