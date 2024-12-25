МИД Турции выразил соболезнования в связи с крушением самолета AZAL
Министерство иностранных дел Турции выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) близ казахстанского города Актау.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на страницу ведомства в соцсети X.
«Готовы оказать помощь азербайджанским и казахским братьям», - отмечается в сообщении.
Напомним, что самолет Embraer 190, выполнявший рейс J2-8243 Баку-Грозный, совершил аварийную посадку в 3-х километрах от города Актау.
На борту самолета находились 62 человека, в том числе 5 членов экипажа.
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