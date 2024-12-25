Токаев выразил соболезнования Президенту Азербайджана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с соболезнованиями Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Акорд.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что с глубокой скорбью воспринял трагическую весть о гибели пассажиров и членов экипажа самолета «Азербайджанских авиалиний», потерпевшего крушение в Мангистауской области.

«Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю искренние соболезнования Вам, близким и родным погибших, а также всему народу Азербайджана. По моему поручению правительством Казахстана создана государственная комиссия, которая принимает необходимые меры в рамках спасательной операции, а также окажет в дальнейшем необходимую поддержку азербайджанской стороне», — говорится в телеграмме.