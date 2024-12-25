Президент ТРСК выразил соболезнования в связи с крушением самолета AZAL

Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар выразил соболезнования в связи с крушением самолета AZAL.

«С большим огорчением воспринял известие о крушении близ казахстанского города Актау пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний», выполнявшего рейс Баку-Грозный. Да упокоит Аллах души погибших в катастрофе, желаю исцеления раненым», - написал Эрсин Татар в своем аккаунте в соцсети X.

Ранее соболезнования в связи с трагедией выразили Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, турецкий МИД, посол этой страны в Баку Джахит Багджи, технический директор компании Baykar Сельчук Байрактар.

Как сообщалось, сегодня близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа.