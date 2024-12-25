Токаев поручил держать на особом контроле работу с пострадавшими в авиакатастрофе

Премьер-министр Олжас Бектенов проинформировал Президента Касым-Жомарта Токаева о текущей ситуации в связи с авиакатастрофой вблизи Актау, передает агентство Kazimform со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Главе государства было доложено о проводимой Правительственной комиссией работе по расследованию причин и оказанию помощи пострадавшим в результате авиакатастрофы самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL в районе аэропорта города Актау.

На месте происшествия приняты меры для оказания полной поддержки пострадавшим. Мобилизованы силы ЧС, задействованы свыше 430 сотрудников личного состава и порядка 80 единиц техники. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская, психологическая и иная помощь. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Совместно с правительством Азербайджана необходимая помощь оказывается иностранным гражданам и семьям погибших пассажиров.

Президент поручил держать на особом контроле работу с пострадавшими гражданами и оказать необходимое содействие правительствам соседних стран.