МИД Казахстана выразил соболезнования в связи с крушением самолета AZAL в Актау

Министерство иностранных дел Казахстана выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в Актау.

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает глубокие соболезнования в связи с крушением воздушного судна авиакомпании Azerbaijan Airlines в городе Актау, повлекшим гибель пассажиров.

Разделяя невосполнимую боль утраты народов Азербайджана, Кыргызстана и России, выражаем солидарность и приносим слова поддержки семьям и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в авиакатастрофе и их возвращения к родным.

По поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева казахстанская сторона создала специальную комиссию и оказывает необходимую помощь на месте происшествия", - говорится в заявлении ведомства.