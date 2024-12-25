Токаев распорядился создать госкомиссию в связи с крушением самолета AZAL вблизи Актау
По поручению президента Казахстана в связи с авиакатастрофой близ Актау создана Государственная комиссия.
Об этом сообщает агентство Kazinform.
Госкомиссию возглавит вице-премьер Канат Бозумбаев. По информации, он уже отправляется в Актау.
Касым-Жомарт Токаев также поручил отправить в Актау медиков из Астаны и оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Напомним, что самолет Embraer 190, выполнявший рейс J2-8243 Баку-Грозный, совершил аварийную посадку в 3-х километрах от города Актау.
На борту самолета находились 67 человек, в том числе 5 членов экипажа.
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