Токаев распорядился создать госкомиссию в связи с крушением самолета AZAL вблизи Актау

По поручению президента Казахстана в связи с авиакатастрофой близ Актау создана Государственная комиссия.

Об этом сообщает агентство Kazinform.

Госкомиссию возглавит вице-премьер Канат Бозумбаев. По информации, он уже отправляется в Актау.

Касым-Жомарт Токаев также поручил отправить в Актау медиков из Астаны и оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Напомним, что самолет Embraer 190, выполнявший рейс J2-8243 Баку-Грозный, совершил аварийную посадку в 3-х километрах от города Актау.

На борту самолета находились 67 человек, в том числе 5 членов экипажа.