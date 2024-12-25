По поручению Президента Ильхама Алиева представители госорганов отправились в Казахстан для расследования крушения самолета AZAL

По поручению Президента Ильхама Алиева министр цифрового развития и транспорта, министр по чрезвычайным ситуациям, заместитель генерального прокурора, заместитель министра здравоохранения, заместитель директора Государственного агентства гражданской авиации, вице-президент AZAL и представители других соответствующих государственных органов отправились в Актау, Казахстан.

Источник: АЗЕРТАДЖ