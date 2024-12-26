Кремль не будет выдвигать гипотезы причин авиакатастрофы под Актау

Строить гипотезы причин авиакатастрофы под Актау сейчас, когда идет следствие, неверно. Никто не должен этим заниматься, и Кремль также не станет, подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В настоящий момент идет следствие, любой авиационный инцидент должен быть расследован специализированными авиационными властями, - напомнил представитель Кремля. - Нужно дождаться окончания этого следствия».

«До выводов следствия выстраивать какие-то гипотезы было бы неверно. И мы, конечно же, делать это не можем, и никто не должен этого делать», - подчеркнул он, передает ТАСС

Песков напомнил, что накануне во время неформального саммита СНГ президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

25 декабря принадлежащий авиакомпании AZAL пассажирский самолет Embraer 190, выполнявший рейс по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение вблизи города Актау.

На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа, всего 67 человек. По предварительной информации, выжили 32 человека. Среди них есть те, кто находится в тяжелом состоянии.

В соответствии с Распоряжением Президента Ильхама Алиева создана Государственная комиссия для расследования причин крушения самолета под председательством премьер-министра Али Асадова.

26 декабря в Азербайджане объявлен траур.