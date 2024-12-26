Представитель НАТО призвала к проведению тщательного расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL

Официальный представитель НАТО Фарах Дахлалла выразила соболезнования в связи с трагической авиакатастрофой в казахстанском городе Актау.

Как сообщает 1news.az, об этом она написала на своей странице в соцсети X.

«Наши мысли и молитвы с семьями погибших и пострадавших в результате крушения самолета рейса J28243 авиакомпании Azerbaijan Airlines. Мы желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим и призываем к проведению тщательного расследования причин трагедии», - написала она.

25 декабря принадлежащий авиакомпании AZAL пассажирский самолет Embraer 190, выполнявший рейс по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение вблизи города Актау.

На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа, всего 67 человек. По предварительной информации, выжили 32 человека. Среди них есть те, кто находится в тяжелом состоянии.

В соответствии с Распоряжением Президента Ильхама Алиева создана Государственная комиссия для расследования причин крушения самолета под председательством премьер-министра Али Асадова.