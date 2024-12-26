Состоялся очередной телефонный разговор между премьер-министрами Азербайджана и Казахстана

26 декабря премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов и премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провели очередной телефонный разговор.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета Министров, главы правительств выразили взаимные соболезнования, а также членам семей и близким погибших в связи с произошедшей вчера авиакатастрофой, пожелали скорейшего исцеления пострадавшим.

А.Асадов выразил казахстанской стороне благодарность за высокую оперативность при проведении сразу после крушения поисково-спасательных работ и оказание активной поддержки во всех вопросах, связанных с происшествием.

О.Бектенов сообщил, что сегодня он посетил посольство Азербайджана в Астане, выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате крушения, оставил запись в открытой в посольстве памятной книге.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями об оказании соответствующими учреждениями Азербайджана и Казахстана координированной неотложной помощи пострадавшим в результате крушения, доставке выживших граждан Азербайджана, в том числе тел погибших в нашу страну, а также ряд других оперативных мер реагирования в связи с происшествием.

В то же время состоялось обсуждение хода совместного расследования уголовного дела, возбужденного в связи с расследованием причин происшествия.

Источник: АЗЕРТАДЖ