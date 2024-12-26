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Первичные итоги расследования: самолет AZAL был сбит российской ПВО

First News Media16:49 - Сегодня
Первичные итоги расследования: самолет AZAL был сбит российской ПВО

Как стало известно редакции Caliber.Az из достоверных правительственных источников, по предварительным итогам расследования было установлено, что самолет AZAL, направлявшийся по маршруту Баку-Грозный, подвергся атаке на подлете в город Грозный с помощью системы российской ПВО «Панцирь-С».

Более того, в результате использования систем РЭБ российской стороной была полностью парализована система связи азербайджанского борта.

Именно с этим обстоятельством самолет исчез с радаров в российском авиационном пространстве, и был восстановлен только в районе акватории Каспийского моря.

Отметим, что согласно российским же источникам, в момент совершения рейса над территорией Чечни российские ПВО пытались сбить украинские БПЛА. Так, глава Совета безопасности Чеченской Республики Хамзат Кадыров подтвердил факт атаки беспилотниками по Грозному утром 25 декабря, отметив, что пострадавших и разрушений нет. В таком случае российская сторона была обязана закрыть свое воздушное пространство для гражданских самолетов, чего, однако, сделано не было. Почему над Чечней не была объявлена бесполетная зона – большой вопрос.

Как известно, аэропорт города Грозный не дал добро на посадку самолета. Более того, нашему борту также не были даны разрешения на посадку в аэропортах в Махачкале и Минеральных Водах. Дезориентированный экипаж борта, подвергшийся обстрелу ПВО и воздействию систем РЭБ, был перенаправлен в казахстанский город Актау. Можно предположить, что данная рекомендация была дана с одной целью: чтобы самолет упал в Каспийское море, все свидетели бы погибли, а самолет затонул. Однако это, отметим, наше предположение. Альтернативные версии, которые распространяются в российских СМИ, являются целенаправленными вбросами с целью введения в заблуждение общественного мнения. Видеозаписи из салона самолета свидетельствуют о том, что два пассажира были ранены осколками. Все свидетельские показания, в том числе по поводу взрывов, которые слышали за бортом, указывают на работу ПВО.

Для азербайджанской стороны, участвующей в расследовании, ситуация абсолютно очевидна. Никто не утверждает, что сделано это было целенаправленно. Однако, учитывая установленные факты, в Баку ожидают, что российская сторона признается в сбитии азербайджанского борта, принесет официальные извинения азербайджанскому народу и проведет полноценное расследование, по итогу которого будут привлечены к ответственности все виновные.

Источник: Caliber.Az

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