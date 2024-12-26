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Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф посетил посольство Азербайджана в Исламабаде - ФОТО

First News Media19:45 - Сегодня
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф посетил посольство Азербайджана в Исламабаде - ФОТО

Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф 26 декабря посетил посольство Азербайджана в Исламабаде.

Премьер-министр выразил глубокие соболезнования народу Азербайджана в связи с гибелью людей в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании «Азербайджан Хава Йоллары» вблизи города Актау и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Мухаммад Шахбаз Шариф оставил запись в книге соболезнований. Он отметил, что Пакистан готов оказать всестороннюю помощь братскому Азербайджану.

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