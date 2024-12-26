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Валерий Залужный посетил посольство Азербайджана в Великобритании

First News Media22:00 - 26 / 12 / 2024
Валерий Залужный посетил посольство Азербайджана в Великобритании

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный посетил посольство Азербайджана в связи с крушением самолета AZAL.

Об этом посол поделился в своем аккаунте в социальной сети. Дипломат оставил запись в книге соболезнований в посольстве Азербайджана. «Хочу выразить глубокую печаль и солидарность с азербайджанским народом в связи с трагедией рейса J28243, унесшей жизни людей. Мои мысли с теми, кто пострадал от этой ужасной трагедии: с семьями погибших, теми, кто потерял близких, и азербайджанским народом, который пережил эту боль», - написал посол.

Посол отметил, что Украина находится рядом с Азербайджаном в это трудное время: «Трудно найти слова, которые могли бы облегчить утрату, но я хочу, чтобы вы знали, что Украина разделяет ваше горе. В это трудное время мы с вами».

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