Валерий Залужный посетил посольство Азербайджана в Великобритании

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный посетил посольство Азербайджана в связи с крушением самолета AZAL.

Об этом посол поделился в своем аккаунте в социальной сети. Дипломат оставил запись в книге соболезнований в посольстве Азербайджана. «Хочу выразить глубокую печаль и солидарность с азербайджанским народом в связи с трагедией рейса J28243, унесшей жизни людей. Мои мысли с теми, кто пострадал от этой ужасной трагедии: с семьями погибших, теми, кто потерял близких, и азербайджанским народом, который пережил эту боль», - написал посол.

Посол отметил, что Украина находится рядом с Азербайджаном в это трудное время: «Трудно найти слова, которые могли бы облегчить утрату, но я хочу, чтобы вы знали, что Украина разделяет ваше горе. В это трудное время мы с вами».