ООН выразила соболезнования в связи с крушением самолета

Генеральный секретарь глубоко опечален известием об авиакатастрофе на западе Казахстана, унесшей жизни многих людей, в том числе граждан Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и России.

Об этом говорится в заявлении заместителя представителя генерального секретаря ООН Стефани Трембле в связи с крушением самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный, произошедшим около города Актау.

Сообщается, что генеральный секретарь выражает глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавшим странам: «Генеральный секретарь также желает скорейшего и полного выздоровления пострадавшим в этом трагическом происшествии», - отмечается в заявлении.

Источник: АЗЕРТАДЖ