В посольстве Азербайджана в Кувейте в связи с днем траура открыта памятная книга

По случаю объявления 26 декабря днем траура в Азербайджане в связи с авиакатастрофой пассажирского самолета типа Embraer 190, принадлежащего ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары» (АЗАЛ), выполнявшего 25 декабря рейс Баку-Грозный, в результате которой имеются многочисленные жертвы, в посольстве нашей страны в Государстве Кувейт был приспущен государственный флаг и открыта памятная книга.

Как сообщили в посольстве, члены правящей семьи Государства Кувейт, представители Министерства иностранных дел этой страны и других государственных структур, главы и сотрудники аккредитованных дипломатических представительств, известные деятели кувейтской общественности, а также местные журналисты прибыли в посольство Азербайджанской Республики, чтобы выразить соболезнования, и оставили запись в памятной книге.