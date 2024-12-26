Джейхун Байрамов поблагодарил Казахстан за помощь после трагедии вблизи Актау

25 декабря заместитель премьер-министра Казахстана, министр иностранных дел Мурад Нуртлеу позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову.

М.Нуртлеу выразил глубокое сожаление в связи с крушением самолета, принадлежащего AZAL, вблизи Актау, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МИД АР.

Казахстанский министр выразил соболезнования семьям погибших, друзьям и братскому народу Азербайджана. Было подчеркнуто, что с первых минут катастрофы казахстанские органы по чрезвычайным ситуациям были полностью мобилизованы и участвовали в устранении последствий трагедии.

Было также сообщено о создании следственной группы для расследования причин авиакатастрофы и принятия соответствующих мер.

Министр Джейхун Байрамов поблагодарил своего казахстанского коллегу за соболезнования и выразил соболезнования семьям погибших граждан Казахстана, а также братскому народу Казахстана. Он также выразил благодарность за оказанную поддержку.