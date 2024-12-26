Спикер Сената Казахстана призвал не делать преждевременных выводов по авиакатастрофе

Спикер Сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев призвал не делать преждевременных выводов по фотографиям потерпевшего крушение близ Актау самолета, отметив, что некие силы пытаются заработать для себя дивиденды.

«Это спекуляции и необоснованные заявления. И разгонять такого рода заявления - это неправильно, неэтично, и это показатель того, что те или иные люди хотят в этой ситуации заработать для себя те или иные дивиденды», - сказал он журналистам в Астане, комментируя сообщения в СМИ и соцсетях, согласно которым на фотографиях хвостовой части самолета видны повреждения, похожие якобы на следы поражающих элементов, передают казахстанские СМИ.

25 декабря пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение вблизи города Актау.

На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа, всего 67 человек. По предварительной информации, выжили 32 человека. Среди них есть те, кто находится в тяжелом состоянии.

В соответствии с Распоряжением Президента Ильхама Алиева создана Государственная комиссия для расследования причин крушения самолета под председательством премьер-министра Али Асадова.