Песков: Кремль не будет оценивать авиакатастрофу под Актау до выводов следствия

Кремль не будет давать каких-либо оценок катастрофе пассажирского самолета компании Azerbaijan Airlines близ города Актау до выводов следствия, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Идет расследование этого авиационного инцидента и до выводов, которые будут сделаны по результатам расследования, мы не считаем себя вправе давать какие-то оценки. И не будем этого делать», - сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

На вопрос, «видели ли в Кремле требование азербайджанского депутата Расима Мусабекова извиниться за авиакатастрофу, потому что якобы российские ПВО сбили этот самолет», Песков сообщил, что «безусловно видели». «Мне нечего добавить к тому, что я уже сказал», - подытожил пресс-секретарь.

Российская стороны должна принести извинения за атаку средствами ПВО на азербайджанские гражданский самолет, заявил депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков.

«Самолет был сбит на территории России, в небе над Грозным. И отрицать это невозможно», - сказал член Комитета Мили Меджлиса по международным отношениям, политолог Расим Мусабеков, комментируя СМИ информацию о том, что самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный 25 декабря был подбит ракетой российского ПВО.

По его словам, в России некоторые совершают определенные действия в медиа, чтобы заметать следы этого.

Однако, на его взгляд, вместо этого, российская сторона должна действовать адекватно ситуации и принести извинения.

«Те, кто совершил это, должны быть привлечены к уголовной ответственности, необходимо выплатить компенсации за гибель людей и пострадавшим. Если не будет этого, то отношения конечно перетекут в другую плоскость», - сказал Мусабеков.

Он напомнил, что, когда был сбит российский военный вертолет во время 44-дневной войны 2020 года, азербайджанская стороны принесла извинения, заявила, что виновные будут привлечены к ответственности, выплатила компенсации.

«Таковы цивилизованные отношения. Если работает ПВО, то аэропорт должен быть закрыт, должно быть оповещено, чтобы сюда никто не прилетал. Поэтому виновные должны быть привлечены к ответственности», - сказал Мусабеков.

Отметим, 25 декабря пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение вблизи города Актау. В самолете находились 62 пассажира и 5 членов экипажа.

В результате крушения погибли 38 человек, выжили 29 человек.