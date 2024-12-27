Госкомиссия: Если Армения до конца января не примет тело армянки из Ханкенди, оно будет захоронено в Азербайджане

Если Армения не примет тело умершей в Ханкенди Веры Агасян, она будет похоронена в Азербайджане.

Об этом заявила Государственная комиссия Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Госкомиссия сообщает, что Вера Варасаковна Агасян, 70-летняя этническая армянка, проживавшая в городе Ханкенди Азербайджанской Республики, скончалась 20 октября 2024 года около 9–10 часов утра в своем доме.

23 октября 2024 года Департамент по работе с медиа и коммуникаций Министерства здравоохранения АР распространил пресс-релиз, в котором сообщалось, что по факту смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, непосредственной причиной смерти 70-летней женщины стала острая сердечная-легочная недостаточность, развившаяся на фоне тромбоза легочной артерии. Также отмечалось, что В.Агасян была осмотрена специалистами Министерства здравоохранения и обеспечена необходимой социальной помощью.

«В тот же день Госкомиссия проинформировала о смерти В.Агасян представительство Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане. Госкомиссия обратилась с просьбой проинформировать о данном случае соответствующие государственные органы Армении и членов семьи В.Агасян. Госкомиссией была направлена официальная просьба в МККК о передаче тела умершей противоположной стороне с учетом желания детей похоронить ее в Армении.

Азербайджан предпринял необходимые приготовления для содействия этому гуманитарному процессу, включая получение медицинского свидетельства о смерти; все документы были нотариально заверены, переведены на английский язык и апостилированы.

Планировалось передать тело В.Агасян при посредничестве МККК на пограничном контрольно-пропускном пункте «Лачин» соответствующим государственным органам Армении 29 или 30 октября. Противоположная сторона была проинформирована о принятых мерах через МККК. Однако несмотря на то, что с момента обращения прошло почти два месяца, от противоположной стороны ответа не поступило. Несмотря на то, что в течение последнего периода вопрос неоднократно обсуждался с Азербайджанским представительством МККК, организация сообщила, что армянская сторона не ответила им по этому делу», - говорится в сообщении Госкомиссии.

«Анализ показывает, что просьба, направленная в МККК детьми В.Агасян, которые ранее не имели контактов со своей матерью и не проявляли к ней интереса, о передаче ее останков в Армению для захоронения, и их последующее безразличие к процессу, являлись частью преднамеренной дезинформационной кампании.

Армянская сторона предполагала, что Азербайджан откажет в просьбе детей о передаче тела, и этот факт мог быть использован в политических целях против Азербайджана в преддверии Конференции ООН по изменению климата (COP-29). Однако, увидев, что Азербайджан готов осуществить гуманитарный процесс, армяне потеряли интерес к процессу, поскольку не смогли достичь желаемого результата.

Политизация вопроса, связанного с умершим человеком, независимо от его религии или национальности, и попытки превратить это событие в инструмент злонамеренной пропаганды против Азербайджана, являются нарушением международного гуманитарного права и человеческих ценностей. Подчеркивая последовательное соблюдение Азербайджанской Республикой международного гуманитарного права и выполнение обязательств, принятых по международным договорам, Госкомиссия вновь заявляет о своей готовности передать останки В.Агасян противоположной стороне», - подчеркивается в сообщении.

В связи с невозможностью длительного хранения человеческих останков, согласно религиозным обычаям и научному консенсусу, и в случае отказа (бездействия) Армении принять тело В.Агасян до конца января 2025 года, оно будет захоронено в Азербайджане. Могила будет содержаться надлежащим образом, отмечается в сообщении Госкомиссии.