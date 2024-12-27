 Госкомиссия: Если Армения до конца января не примет тело армянки из Ханкенди, оно будет захоронено в Азербайджане | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Госкомиссия: Если Армения до конца января не примет тело армянки из Ханкенди, оно будет захоронено в Азербайджане

First News Media14:15 - Сегодня
Госкомиссия: Если Армения до конца января не примет тело армянки из Ханкенди, оно будет захоронено в Азербайджане

Если Армения не примет тело умершей в Ханкенди Веры Агасян, она будет похоронена в Азербайджане.

Об этом заявила Государственная комиссия Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Госкомиссия сообщает, что Вера Варасаковна Агасян, 70-летняя этническая армянка, проживавшая в городе Ханкенди Азербайджанской Республики, скончалась 20 октября 2024 года около 9–10 часов утра в своем доме.

23 октября 2024 года Департамент по работе с медиа и коммуникаций Министерства здравоохранения АР распространил пресс-релиз, в котором сообщалось, что по факту смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, непосредственной причиной смерти 70-летней женщины стала острая сердечная-легочная недостаточность, развившаяся на фоне тромбоза легочной артерии. Также отмечалось, что В.Агасян была осмотрена специалистами Министерства здравоохранения и обеспечена необходимой социальной помощью.

«В тот же день Госкомиссия проинформировала о смерти В.Агасян представительство Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане. Госкомиссия обратилась с просьбой проинформировать о данном случае соответствующие государственные органы Армении и членов семьи В.Агасян. Госкомиссией была направлена официальная просьба в МККК о передаче тела умершей противоположной стороне с учетом желания детей похоронить ее в Армении.

Азербайджан предпринял необходимые приготовления для содействия этому гуманитарному процессу, включая получение медицинского свидетельства о смерти; все документы были нотариально заверены, переведены на английский язык и апостилированы.

Планировалось передать тело В.Агасян при посредничестве МККК на пограничном контрольно-пропускном пункте «Лачин» соответствующим государственным органам Армении 29 или 30 октября. Противоположная сторона была проинформирована о принятых мерах через МККК. Однако несмотря на то, что с момента обращения прошло почти два месяца, от противоположной стороны ответа не поступило. Несмотря на то, что в течение последнего периода вопрос неоднократно обсуждался с Азербайджанским представительством МККК, организация сообщила, что армянская сторона не ответила им по этому делу», - говорится в сообщении Госкомиссии.

«Анализ показывает, что просьба, направленная в МККК детьми В.Агасян, которые ранее не имели контактов со своей матерью и не проявляли к ней интереса, о передаче ее останков в Армению для захоронения, и их последующее безразличие к процессу, являлись частью преднамеренной дезинформационной кампании.

Армянская сторона предполагала, что Азербайджан откажет в просьбе детей о передаче тела, и этот факт мог быть использован в политических целях против Азербайджана в преддверии Конференции ООН по изменению климата (COP-29). Однако, увидев, что Азербайджан готов осуществить гуманитарный процесс, армяне потеряли интерес к процессу, поскольку не смогли достичь желаемого результата.

Политизация вопроса, связанного с умершим человеком, независимо от его религии или национальности, и попытки превратить это событие в инструмент злонамеренной пропаганды против Азербайджана, являются нарушением международного гуманитарного права и человеческих ценностей. Подчеркивая последовательное соблюдение Азербайджанской Республикой международного гуманитарного права и выполнение обязательств, принятых по международным договорам, Госкомиссия вновь заявляет о своей готовности передать останки В.Агасян противоположной стороне», - подчеркивается в сообщении.

В связи с невозможностью длительного хранения человеческих останков, согласно религиозным обычаям и научному консенсусу, и в случае отказа (бездействия) Армении принять тело В.Агасян до конца января 2025 года, оно будет захоронено в Азербайджане. Могила будет содержаться надлежащим образом, отмечается в сообщении Госкомиссии.

Поделиться:
223

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев позвонил Касым-Жомарту Токаеву

Xроника

Упразднено ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация»

Общество

AZAL приостановил полеты в еще три города России - ОБНОВЛЕНО

Общество

Росавиация заявила, что самолет AZAL не мог приземлиться в Грозном из-за плана ...

Политика

Джейхун Байрамов: Главный приоритет в рамках ОТГ - укрепление братства и сотрудничества - ФОТО

Министр обороны Турции выразил соболезнования Азербайджану - ФОТО - ВИДЕО

Замглавы МИД Ирана посетил посольство Азербайджана и почтил память погибших в авиакатастрофе - ФОТО

Фархад Мамедов: Запрет на полеты в ряд городов России - это только первые шаги...

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Победоносный Президент: Сегодня день рождения Ильхама Алиева - ВИДЕО

Первичные итоги расследования: самолет AZAL был сбит российской ПВО

Лейла Алиева встретилась с Президентом Кении - ФОТО

Президент Ильхам Алиев: Авиакатастрофа должна быть тщательно расследована

Последние новости

Раскрыта коррупционная схема с получением взяток за разрешения на пластическую хирургию

Сегодня, 17:06

Минтранс Казахстана: Информация о взрыве баллона в самолете AZAL поступила от российской стороны - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:03

Упразднено ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация»

Сегодня, 16:55

Ильхам Алиев позвонил Касым-Жомарту Токаеву

Сегодня, 16:38

Выжившая стюардесса Айдан Рагимли о крушении: «Когда я открыла глаза…» - ВИДЕО

Сегодня, 16:35

AZAL приостановил полеты в еще три города России - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:28

Премьер Грузии: Не думаю, что Зурабишвили станет обрекать себя на тюрьму

Сегодня, 16:15

В Гусаре была похоронена 19 летняя жертва авиакатастрофы

Сегодня, 16:05

Выживший пассажир: «Я впервые летел самолетом и оказался в авиакатастрофе» - ВИДЕО

Сегодня, 16:00

Росавиация заявила, что самолет AZAL не мог приземлиться в Грозном из-за плана «Ковер»

Сегодня, 15:55

Король и наследный принц Саудовской Аравии направили соболезнования Ильхаму Алиеву

Сегодня, 15:50

Джейхун Байрамов: Главный приоритет в рамках ОТГ - укрепление братства и сотрудничества - ФОТО

Сегодня, 15:48

Министр обороны Турции выразил соболезнования Азербайджану - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:40

Похоронили одного из погибших в авиакатастрофе в Актау - ВИДЕО

Сегодня, 15:35

Выживший во время крушения стюард Зульфугар Асадов: «Выжить там было чудом» - ВИДЕО

Сегодня, 15:30

Замглавы МИД Ирана посетил посольство Азербайджана и почтил память погибших в авиакатастрофе - ФОТО

Сегодня, 15:20

Мири Регев направила соболезнования Президенту Азербайджана

Сегодня, 15:15

Фархад Мамедов: Запрет на полеты в ряд городов России - это только первые шаги...

Сегодня, 15:10

Президент и вице-президент Никарагуа направили соболезнования Ильхаму Алиеву

Сегодня, 15:05

В Актау отменили церемонию зажжения главной новогодней елки из-за крушения самолета

Сегодня, 15:00
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23