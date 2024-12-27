Премьер-министр Али Асадов посетил посольство Казахстана в Азербайджане - ФОТО

27 декабря премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов посетил посольство Республики Казахстан в нашей стране.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Кабинета Министров, А. Асадов оставил запись в памятной книге, открытой в посольстве в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате авиакатастрофы, произошедшей в городе Актау.

Премьер-министр побеседовал с послом Казахстана в нашей стране Алимом Байелем.

А. Асадов и А. Байель выразили соболезнования друг другу и семьям погибших в этот трудный и печальный момент для народов Азербайджана и Казахстана, пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Еще раз была выражена благодарность правительству Казахстана за оперативную реакцию на ликвидацию последствий происшествия, гибкую и всестороннюю поддержку различных государственных органов.