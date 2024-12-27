Министр обороны Турции выразил соболезнования Азербайджану - ФОТО - ВИДЕО

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер и сопровождающее его командование Вооруженных сил Турции нанесли визит в посольство Азербайджана в Анкаре, чтобы выразить соболезнования в связи с крушением самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» в Казахстане.

По сообщению турецкого оборонного ведомства, Я.Гюлер выразил сожаление по поводу трагического происшествия послу Азербайджана Рашаду Мамедову и пожелал милости Божией погибшим и скорейшего выздоровления раненым.

Министр написал в книге соболезнований посольства: «Азербайджан и Турция на протяжении всей истории вместе переживали радость и горе, осознавая принцип «одна нация - два государства», поддерживали друг друга в трудные времена и стояли плечом к плечу, несмотря ни на что. Сегодня мы чувствуем в своих сердцах глубокую боль, которую испытывает братский азербайджанский народ, и разделяем ту же печаль. Как Турция, мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что мы находимся рядом с нашими братьями и сестрами в этот тяжелый момент».