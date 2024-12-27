В постпредставительстве Азербайджана в ЮНЕСКО чтят память жертв авиакатастрофы в Актау

В постпредставительстве Азербайджана в ЮНЕСКО открыта книга соболезнований в связи с трауром, объявленным из-за катастрофы пассажирского самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", выполнявшего рейс Баку-Грозный.

Как сообщили АПА в представительстве, постпреды и дипломаты иностранных государств, аккредитованные при ЮНЕСКО, пришли в постпредство, выразили соболезнования и оставили запись в книге.

Также постпредставительству направлено письмо с соболезнованием от имени генерального директора ЮНЕСКО, а также Президента Генеральной конференции ЮНЕСКО Симоны Миколеску.