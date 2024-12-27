Хабиб Нурмагомедов отреагировал на крушение самолета в Казахстане

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний», передает Sports.kz.

Известный российский боец поделился публикацией в своем аккаунте в социальной сети.

Нурмагомедов выразил свою скорбь по поводу инцидента: «Воистину, мы приналдежим Аллаху. И к нему мы вернемся! Соболезную братским региона». Терпения и сил семьям погибших во время крушения самолета Баку-Грозный. Пострадавшим скорейшего выздоровления!»

Напомним, что 25 декабря в районе города Актау (Казахстан) потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный. Из 67 человек, находившихся на борту авиалайнера, 38 погибли, 29 выжили.