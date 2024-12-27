Антониу Гутерриш ожидает результатов расследования причин крушения самолета AZAL

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ожидает результатов расследования причин катастрофы пассажирского самолета, принадлежащего Azerbaijan Arilines (AZAL).

Об этом сообщила Report заместитель пресс-секретаря ООН Флоренсия Сото Ниньо.

Она отметила, что Генеральному секретарю известно о проводимых расследованиях для установления причин трагической авиакатастрофы:

"Мы отмечаем, что власти Республики Казахстан начали расследование в сотрудничестве с Азербайджанской Республикой для выяснения причин трагедии. Ожидая результатов, Генеральный секретарь еще раз выражает глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавшим народам", - заявила представитель.