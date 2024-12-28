В МИД рассказали о проведенных за год мероприятиях и процессе нормализации с Арменией

Министерство иностранных дел Азербайджана рассказало о проведенных за год международных мероприятиях и принятых мерах в рамках процесса нормализации отношений с Арменией.

Как сообщает 1news.az, министерство опубликовало отчет по итогам 2024 года.

«На фоне растущей политической и экономической напряженности в системе международных отношений, эрозии международного права и углубления неопределенности в мировом масштабе, Азербайджан успешно продолжил независимый и прагматичный внешнеполитический курс, основанный на нормах и принципах международного права. Баку придерживался цели нейтрализации рисков и угроз национальной безопасности и эффективного обеспечения внешнеполитических интересов», - говорится в отчете.

В отчете также отмечается, что Азербайджан расширил связи и дипломатическую сеть в рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества, укрепил свою роль и позиции в обеспечении национальных интересов, а также мира и безопасности в регионе и глобальном масштабе.

«Опираясь на внутреннюю стабильность и устойчивое развитие, Азербайджан в 2024 году продемонстрировал гибкое и эффективное реагирование на глобальные вызовы, международную помощь, международное экономическое сотрудничество и успешное проведение мероприятий глобального значения, что способствовало дальнейшему повышению международного авторитета страны», - подчеркивается в отчете.