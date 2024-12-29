Президент Чехии уверен, что авиакатастрофа борта AZAL будет тщательно расследована

Президент Чехии Петр Павел направил письмо соболезнования азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL 25 декабря.

Послание чешского лидера опубликовано на официальном сайте Президента АР.

«С глубокой печалью воспринял известие о трагической катастрофе пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний», повлекшей за собой гибель многих людей. Уверен, что все обстоятельства, приведшие к этому страшному происшествию, будут тщательно расследованы.

В этот печальный момент от имени граждан Чехии и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования тем, кто потерял своих близких, и всему азербайджанскому народу», - говорится в послании Петра Павела.