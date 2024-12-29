Президент утвердил повышение штрафов за жестокое обращение с животными

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие повышение штрафов за жестокое обращение с животными.

Согласно поправкам, за жестокое обращение с животными, причинение им боли, страданий, пыток, избиение или натравливание друг на друга теперь будут штрафовать на сумму от 500 до 800 манатов. Ранее максимальный штраф составлял 500 манатов.

Если такие действия совершены демонстративно, в том числе с показом в СМИ, штраф составит от 800 до 1000 манатов. За причинение животному увечий штраф вырастет до 1000-1500 манатов, а если жестокость привела к гибели животного - до 1500-2000 манатов с возможностью ареста до 1 месяца.

Кроме того, теперь будут штрафовать на 1000-1500 манатов или арестовывать до 1 месяца за пропаганду жестокого обращения с животными, призывы к этому или использование материалов с такими сценами в коммерческих целях.