Президент ТРСК почтил память жертв крушения самолета AZAL - ФОТО

Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар в воскресенье, 29 декабря посетил Общество дружбы Турция-ТРСК, где оставил запись в Книге памяти, открытой в связи с крушением самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL).

Как передает АЗЕРТАДЖ, лидер турецкого Кипра выразил искренние соболезнования родным и близким жертв трагедии, унесшей жизни 38 человек, выразил надежду на скорейшее выздоровление раненых.

«Глубоко скорбим в связи с падением пассажирского самолета AZAL близ города Актау в Казахстане. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, народам Азербайджана и Казахстана, всему тюркскому миру. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в записи лидера ТРСК.

Э. Татар сфотографировался на фоне бюста общенационального лидера Гейдара Алиева.

Глава Общества дружбы Турция-ТРСК Орхан Гасаноглу сообщил, что представители политических партий, государственных структур и общественности ТРСК уже в течение нескольких дней посещают организацию, заявляя о солидарности с Азербайджаном.

«За последние дни в книге памяти Общества оставили записи десятки жителей ТРСК. Турецкий Кипр скорбит вместе с Азербайджаном», подчеркнул он.