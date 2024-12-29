Итальянская пресса широко осветила заявления Президента Азербайджана по поводу авиакатастрофы - ФОТО

Средства массовой информации Италии держат в центре внимания высказывания Президента Азербайджана Ильхама Алиева в интервью AzTV о крушении пассажирского самолета «Азербайджан Хава Йоллары», выполнявшего рейс по маршруту Баку-Грозный, и последующих событиях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в материалах, опубликованных на таких сайтах, как ANSA, Aska news, La Repubblica, il Fatto Quotidiano, Sky TG24, Lettera 43, Rai, L'unione Sarda, отмечается, что Президент Ильхам Алиев в интервью подчеркнул, что гражданский самолет Азербайджана получил повреждения в результате внешнего вмешательства на территории России, близ Грозного, и практически потерял управление. Подчеркивается, что Президент Азербайджана сообщил о том, что самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. В то же время, в результате огня, открытого с земли, сильно пострадала и хвостовая часть самолета.

В материалах сообщается, что Президент Ильхам Алиев заявил, что от некоторых российских кругов по поводу авиакатастрофы мы не слышали ничего, кроме бредовых версий подчеркнув, что российская сторона хочет замять этот вопрос. В то же время, доводится до сведения, что Россия должна признать свою вину и наказать виновных, привлечь к уголовной ответственности и выплатить компенсацию Азербайджанскому государству и пострадавшим пассажирам и членам экипажа.

В публикациях также напоминается, что Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 28 декабря принес извинения в связи с произошедшим трагическим событием.