Александр Лукашенко выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с трагической гибелью людей в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" близ города Актау, выполняющего 25 декабря рейс Баку-Грозный.

"Дорогой Ильхам Гейдарович,

С чувством глубокой боли и скорби в Республике Беларусь восприняли известие о трагической гибели людей в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании AZAL в районе города Актау в Казахстане.

Белорусы разделяют тяжесть постигшей братский народ Азербайджана беды и горе невосполнимых утрат.

В этот тяжелый час прошу принять искренние слова поддержки и сочувствия Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, всем родным и близким погибших, а пострадавшим желаю скорейшего восстановления", - говорится в соболезновании.