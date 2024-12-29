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В Южной Корее назвали предварительные версии крушения пассажирского самолета

First News Media23:25 - 29 / 12 / 2024
В Южной Корее назвали предварительные версии крушения пассажирского самолета

В Южной Корее назвали три основных версии крушения пассажирского самолета Boeing: столкновение с птицами, неполадки в работе двигателя, шасси и систем торможения, а также недостаточную при ЧП длину взлетно-посадочной полосы (ВПП).

Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

В материале говорится, что предварительное расследование указывает на неисправность лайнера из-за столкновения с птицами. При этом, по мнению некоторых аналитиков, у Boeing должны были быть технические неполадки, так как столкновение с птицами не могло привести к отказу всех критически важных систем. Кроме того, эксперты считают, что при таком крушении у лайнера должны были отказать как двигатели, так и тормоза.

Авторы агентства отмечают, что самолет подал сигнал бедствия через минуту после того, как диспетчеры аэропорта предупредили об опасности столкновения с птицами. При попытке приземлиться лайнер врезался в стену ограждения авиагавани — ему не удалось затормозить. На фоне этого авиаэксперты сходятся во мнении, что причиной трагедии стала неисправность шасси, которая могла стать следствием столкновения с птицами.

Учитывая все перечисленные факторы, директор центра летного обучения университета Хансо Ким Гю Ван назвал произошедшее «очень необычным».

Источник: Lenta.ru

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