Форвард «Карабаха» в шаге от перехода в «Севилью»

Вопрос трансфера форварда агдамского «Карабаха» в Жуниньо в «Севилью» закрыт.

Об этом утверждает испанское издание Ficherio.

По сведениям журналиста издания, сумма трансфера составит 3-3,5 млн евро. Стороны якобы пришли к согласию и осталось уладить последние детали. С ним будет подписано соглашение по схеме 2+1.

О трансфере будет объявлено в ближайшие дни. Жуниньо больше не сыграет за «Карабах» в текущем сезоне.

Напомним, что некоторое время назад стало известно об интересе «Севильи» к бразильскому форварду.

Более того, испанцы предложили «Карабаху» 2 млн евро за трансфер, но получили отказ. После этого в СМИ начали звучать различные цифры. А сам Жуниньо «потерял голову» от самих новостей о возможном переходе в «Севилью» и даже признался, что перестал спать ночами и ждет трансфера.