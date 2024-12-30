Пятерым людям предъявленых обвинения по делу о смерти Лиама Пейна - среди них близкий друг певца

Пятерым людям предъявлены обвинения по делу о смерти Лиама Пейна. Один из них - друг музыканта Рохелио Норес.

Как считает следствие, он покинул отель примерно за 40 минут до гибели певца. По данным Daily Mail, Норес обвиняется в непреднамеренном убийстве, но он не заключён под стражу, а находится под подпиской о невыезде - ему нельзя покидать Аргентину.



Менеджерам отеля, в котором погиб Пейн, Джильда Мартин и Эстебан Грасси, также предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве. Кроме того, официанта Брайана Паиза и ещё одного сотрудника отеля Иезекииля Перейру обвиняют в снабжении Пейна наркотиками. Паиз признался, что он употреблял их вместе с музыкантом.

16 октября британский певец и бывший участник поп-группы One Direction Лиам Пейн был обнаружен мертвым в Аргентине – 31-летний музыкант упал с третьего этажа отеля. В крови знаменитости обнаружили несколько видов запрещенных веществ. Позднее в Сети появились ужасающие фото и неприглядные подробности последних часов жизни артиста. А инсайдеры сообщили, что он минимум дважды был на волосок от смерти из-за своей зависимости.