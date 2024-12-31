 В азербайджанской армии проведен ряд мероприятий по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

В азербайджанской армии проведен ряд мероприятий по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года - ФОТО

First News Media22:15 - 31 / 12 / 2024
В азербайджанской армии проведен ряд мероприятий по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года - ФОТО

В соответствии с планом, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, во всех видах войск азербайджанской армии, в Отдельной общевойсковой армии, воинских объединениях и соединениях, а также в специальных военно-учебных заведениях был проведен ряд мероприятий по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

Мероприятия начались с минуты молчания в память об общенациональном лидере азербайджанского народа Гейдаре Алиеве и шехидах, отдавших жизнь во имя территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Под аккомпанемент военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступавшие рассказали участникам мероприятий об истории и значимости Дня солидарности, который олицетворяет национальное единство, любовь к Азербайджану, уважение к духовным ценностям азербайджанского народа, преданность Родине.

Было отмечено, что 16 декабря 1991 года на заседании Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики под председательством Гейдара Алиева было принято решение об учреждении Дня солидарности азербайджанцев мира. Верховный Меджлис направил обращение в парламент страны – Верховный Совет с просьбой принять в связи с этим законодательный акт. 25 декабря, принимая во внимание обращение, Национальный совет Верховного Совета Азербайджанской Республики принял закон об объявлении 31 декабря Днем солидарности азербайджанцев мира.

На мероприятиях говорилось об исключительных заслугах основателя современной Азербайджанской Республики, Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и достойного продолжателя его политического курса - Президента Азербайджанской Республики, Победоносного Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

В рамках мероприятий военнослужащим были показаны документальные фильмы, при участии представителей местных органов исполнительной власти, государственных организаций и НПО, ветеранов и представителей общественности были проведены встречи с личным составом, состоялись культурно-массовые, патриотические мероприятия и викторины. В рамках проекта «Письмо солдату» были направлены письма защитникам Отечества. Концертная программа, представленная Армейским идеологическим и культурным центром имени Ази Асланова, Идеологическим и культурным центром Гянджинского гарнизона, а также творческими коллективами районных отделов культуры, была встречена с интересом.

Поделиться:
190

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев выступил с обращением к азербайджанскому народу - ВИДЕО

Общество

Азербайджан, полностью восстановивший государственный суверенитет, встретил ...

Xроника

Ильхам Алиев рассказал о самом тревожном моменте для Азербайджана в этом году

Политика

Яшар Гюлер: Турция продолжит поддерживать Азербайджан

Политика

Президент: В Карабах и Восточный Зангезур уже вернулись около 10 тысяч бывших вынужденных переселенцев

Ильхам Алиев: С 2021 года Азербайджан выделил на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура свыше 19 миллиардов манатов

Президент: Надеюсь, что Армения и впредь в своей политике будет учитывать новые реалии, возникшие на Южном Кавказе

Ильхам Алиев: Надеюсь, что с конца января следующего года политике дискриминации, клеветы в отношении Азербайджана будет положен конец

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

В Азербайджане утвержден прожиточный минимум на 2025 год

Белый дом увидел первичные признаки того, что борт Баку-Грозный мог быть сбит ПВО России

26 декабря в Азербайджане объявлен траур

Зеленский выразил соболезнования в связи с крушением самолета AZAL

Последние новости

Зурабишвили присоединилась к протестующим, которые накрыли новогодний стол на Руставели - ВИДЕО

Сегодня, 00:52

Азербайджан, полностью восстановивший государственный суверенитет, встретил Новый год с грандиозным салютом Победы - ВИДЕО

Сегодня, 00:49

Президент: В Карабах и Восточный Зангезур уже вернулись около 10 тысяч бывших вынужденных переселенцев

Сегодня, 00:13

Ильхам Алиев: С 2021 года Азербайджан выделил на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура свыше 19 миллиардов манатов

Сегодня, 00:11

Президент: Надеюсь, что Армения и впредь в своей политике будет учитывать новые реалии, возникшие на Южном Кавказе

Сегодня, 00:10

Ильхам Алиев: Надеюсь, что с конца января следующего года политике дискриминации, клеветы в отношении Азербайджана будет положен конец

Сегодня, 00:08

Президент: В следующем году число граждан, которые вернутся в Карабах и Восточный Зангезур, в значительной степени увеличится

Сегодня, 00:07

Ильхам Алиев: Военный бюджет Азербайджана на следующий год достиг рекордного уровня

Сегодня, 00:05

Президент Ильхам Алиев предостерег руководство Армении

Сегодня, 00:04

Президент Ильхам Алиев выступил с обращением к азербайджанскому народу - ВИДЕО

Сегодня, 00:01

Ильхам Алиев рассказал о самом тревожном моменте для Азербайджана в этом году

31 / 12 / 2024, 23:55

Ильхам Алиев: Весь мир принял новые реалии, созданные нами на Южном Кавказе

31 / 12 / 2024, 23:53

Президент: Все задачи, которые мы поставили перед собой в начале года, нашли свое решение

31 / 12 / 2024, 23:51

Ильхам Алиев: Азербайджан живет в условиях мира, спокойствия, безопасности и стабильности

31 / 12 / 2024, 23:47

Шольц: Германия поддержит Украину и в следующем году

31 / 12 / 2024, 23:39

Тяжелое ДТП в Сальяне: Спасатели извлекли пассажира из деформированного автомобиля - ВИДЕО

31 / 12 / 2024, 23:25

Макгрегор начал подготовку к бою против Пола

31 / 12 / 2024, 23:10

Зеленский сменил главу военной администрации Киева

31 / 12 / 2024, 23:00

Польша, Франция и Германия намерены отменить безвизовый режим для официальных лиц Грузии

31 / 12 / 2024, 22:35

В азербайджанской армии проведен ряд мероприятий по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года - ФОТО

31 / 12 / 2024, 22:15
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23