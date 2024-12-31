В азербайджанской армии проведен ряд мероприятий по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года - ФОТО

В соответствии с планом, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, во всех видах войск азербайджанской армии, в Отдельной общевойсковой армии, воинских объединениях и соединениях, а также в специальных военно-учебных заведениях был проведен ряд мероприятий по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

Мероприятия начались с минуты молчания в память об общенациональном лидере азербайджанского народа Гейдаре Алиеве и шехидах, отдавших жизнь во имя территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Под аккомпанемент военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступавшие рассказали участникам мероприятий об истории и значимости Дня солидарности, который олицетворяет национальное единство, любовь к Азербайджану, уважение к духовным ценностям азербайджанского народа, преданность Родине.

Было отмечено, что 16 декабря 1991 года на заседании Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики под председательством Гейдара Алиева было принято решение об учреждении Дня солидарности азербайджанцев мира. Верховный Меджлис направил обращение в парламент страны – Верховный Совет с просьбой принять в связи с этим законодательный акт. 25 декабря, принимая во внимание обращение, Национальный совет Верховного Совета Азербайджанской Республики принял закон об объявлении 31 декабря Днем солидарности азербайджанцев мира.

На мероприятиях говорилось об исключительных заслугах основателя современной Азербайджанской Республики, Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и достойного продолжателя его политического курса - Президента Азербайджанской Республики, Победоносного Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

В рамках мероприятий военнослужащим были показаны документальные фильмы, при участии представителей местных органов исполнительной власти, государственных организаций и НПО, ветеранов и представителей общественности были проведены встречи с личным составом, состоялись культурно-массовые, патриотические мероприятия и викторины. В рамках проекта «Письмо солдату» были направлены письма защитникам Отечества. Концертная программа, представленная Армейским идеологическим и культурным центром имени Ази Асланова, Идеологическим и культурным центром Гянджинского гарнизона, а также творческими коллективами районных отделов культуры, была встречена с интересом.