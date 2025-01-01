Бывший президент Эстонии Рюйтель умер в возрасте 96 лет

Бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель скончался вечером 31 декабря в возрасте 96 лет.

Об этом сообщили на сайте канцелярии главы государства.

«Президент республики Алар Карис вместе с Сирье Карисом и канцелярией президента республики выражают глубочайшие соболезнования родным и близким президента Арнольда Рюйтеля», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что будут проведены государственные похороны.

Арнольд Рюйтель был президентом республики с 2001 по 2006 год. Он выступал за независимость Эстонии и ее вступление в Европейский союз и НАТО. Кроме того, Рюйтель поддерживал сбалансированное развитие Эстонии, что выражалось в реализации процесса социального примирения.

Источник: İz.Ru