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Хулуси Кылыч: Франция не в силах признать успехи современного Азербайджана

First News Media20:45 - Сегодня
Хулуси Кылыч: Франция не в силах признать успехи современного Азербайджана

Статус-кво, сформированный Азербайджаном и Турцией с подписанием Шушинской декларации, вызывает нескрываемую озабоченность у Франции и ее подельников.

Стремясь к максимальному ущербу миру на Южном Кавказе, Париж активно вооружает Иреван, параллельно критикуя любые инициативы, нацеленные на открытие транспортных коммуникаций, в том числе Зангезурского коридора.

Такую мысль в беседе с АЗЕРТАДЖ высказал бывший посол Турции в Азербайджане, представитель Общественного объединения поддержки социального развития İMZA в Турции Хулуси Кылыч.

По его словам, Франция ставит палки в колеса усилиям по формированию взаимовыгодных отношений в регионе, пытаясь вмешаться в ход переговоров по мирному договору между Азербайджаном и Арменией.

«Враги Баку все еще не могут принять итоги 44-дневной Отечественной войны, историческую победу, одержанную под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Именно поэтому проплаченные армянами круги на Западе раз за разом начинают кампании клеветы», - уверен он.

В качестве примера предвзятости Парижа, представитель общественного объединения İMZA привел отношение властей Франции к саммиту COP29 в Азербайджане. Он напомнил, что в глобальных обсуждениях климатической повестки должна была принять участие министр экологии Франции Аньес Панье-Рюнаше.

«В Париже понимали, что участие в глобальном климатическом саммите вынудило бы Францию держать ответ за экологические проблемы, формируемые страной. Сказалась также четкая позиция Баку по недопустимости ущемления прав народов, страдающих от колониализма. В итоге французские власти под надуманными предлогами отказались от прибытия на экологический саммит ООН», - указал бывший посол Турции.

Он отметил, что французские СМИ, действуя по указке властей, начали раскручивать антиазербайджанскую пропаганду, публикуя открытые угрозы в адрес Азербайджана и призывы к бойкоту COP29. «Истерия в отношении Азербайджана носила системный характер, нацеленный на максимальный ущерб имиджу страны-организатора глобального климатического саммита и минимизацию количества участников COP29», - подчеркнул Х. Кылыч.

Бывший посол указал, что власти Франции своими действиями открыто игнорировали общепризнанные принципы международных отношений, не считаясь с тем фактом, что решение о проведении климатического саммита в Азербайджане было принято единогласно.

«Вызывает сожаление и позиция ООН, где не выступили с должной поддержкой в адрес официального Баку. «В качестве дипломата с многолетним опытом и бывшего посла могу однозначно заявить, что Всемирная организация должна была реагировать на действия Франции совершенно иначе. Какая из структур выступила с открытой критикой в отношении противоправных действий Франции, в том числе на заморских территориях? Это и есть двойные стандарты!», - особо подчеркнул Х. Кылыч.

При этом он с уверенностью заявил, что ни одна из европейских стран не смогла бы организовать климатический саммит на столь высоком уровне, чем Азербайджан.

Х. Кылыч связал активизацию антиазербайджанских кругов на Западе и со скорым судом над армянскими сепаратистами и террористами. «Те, кто в попытке увести от справедливого правосудия армянских сепаратистов и террористов, без зазрения совести позиционируют себя представителями демократических государств. Понукаемые армянским лобби, противники Баку «забывают» о признании главарей террористов, заявивших, что лично отдавали приказы о ракетных обстрелах Гянджи. Налицо «двойные стандарты» и истинное лицо отдельных государств, о котором нам хорошо известно», - подчеркнул бывший посол.

Х. Кылыч выразил уверенность в том, что истинная цель этих сил - заставить Азербайджан свернуть с намеченного пути, отказаться от курса на защиту национальных интересов, ослабить государственные институты.

Источником успеха политики Президента Ильхама Алиева и правительства Азербайджана является поддержка народа, сплоченного вокруг курса, заложенного общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, подчеркнул бывший посол.

«Уверен, что Азербайджан под руководством сильного и успешного лидера добьется всех заявленных целей. У Баку есть сильный союзник в лице турецкого народа и Президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Будущее за тюркским миром и Организацией тюркских государств», - сказал Х. Кылыч.

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